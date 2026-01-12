Refuerzan controles en muelle de Miramar por traslados marítimos

Autoridades de la provincia de Colón y directivos de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) acordaron reforzar los controles, sobre todo en puntos sensibles como el atracadero de Miramar, donde es constante la llegada de migrantes.

Desde el pasado 2 de enero de 2026 se destinó mayor presencia de inspectores de la AMP en ese muelle para verificar que las embarcaciones operen en regla y que quienes las manejan cumplan con lo que exige la ley.

Durante una reunión, la AMP insistió en que los traslados deben hacerse únicamente en embarcaciones con permisos vigentes y con capitanes debidamente licenciados. Todo dentro de la normativa marítima establecida.

Alexander De Gracia, subadministrador de la AMP, explicó que la coordinación entre instituciones apunta a mantener el control, el orden y la seguridad en la zona, y a que las operaciones marítimas se realicen de forma responsable y regulada.

Por su parte, el gobernador de Colón, Julio Hernández, señaló que el encuentro dejó resultados claros. Indicó que la AMP brindó parámetros que permitirán reforzar el decreto que busca fortalecer las medidas de seguridad en los puertos de la provincia.

En la mesa estuvieron, además de personal de la AMP, el gobernador Hernández, el diputado Nelson Jackson, representantes comunitarios y autoridades del Servicio Nacional de Migración (SNM) y del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN).