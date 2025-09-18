Registros muestran visitas de Betserai Richards al MOP

Documentos del Ministerio de Obras Públicas (MOP) registran varias visitas del diputado Betserai Richards a la sede de la institución en los últimos meses, incluyendo entradas y salidas detalladas por fecha y hora.

Los registros surgen después de que el pasado 14 de septiembre, el ministro José Luis Andrade declarara que Richards le solicitó que una empresa específica se encargara de un proyecto de “tapahuecos” en La Siesta, Tocumen.

Según los documentos oficiales, Richards visitó la institución en al menos tres ocasiones este año:



05 de mayo de 2025: Betserai Richards ingresó al Aeropuerto Internacional de Tocumen a las 1:37 p.m. y se dirigió al Despacho Superior, permaneciendo hasta las 1:57 p.m. 20 minutos según los registros.

02 de julio de 2025 : llegó a la Dirección de Estudios y Diseños a las 9:11 a.m., permaneciendo hasta las 4:00 p.m., lo que revela que permaneció poco más de 7 horas.

13 de marzo de 2025: ingresó a la Dirección de Mantenimiento a las 9:11 a.m., saliendo a las 4:00 p.m.



El ministro Andrade no detalló en qué fecha el diputado Richards acudió a su despacho acompañado de un suplente, Sin embargo, los registros reflejan visitas del diputado a oficinas del MOP, algunas muy breves y otras prolongadas.



Por su parte, Richards afirmó que no ha sostenido reuniones con el ministro: “Nosotros no hemos estado en ningún tipo de reuniones con el ministro. Nosotros no hemos asistido al despacho del ministro”, y señaló que todas las interacciones con Andrade han sido públicas. Además, calificó los señalamientos como una “cortina de humo” frente a las contrataciones directas realizadas por la institución.