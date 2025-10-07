Nacional - 07/10/25 - 12:00 AM

Regulación de precios de medicamentos esenciales se mantiene

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que la regulación de precios de medicamentos esenciales se mantiene.

“Mediante el Decreto Ejecutivo No. 36 de 30 de septiembre de 2025 se mantiene la regulación de precios máximos de venta para 51 medicamentos esenciales, destinados al tratamiento de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y afecciones cardiovasculares, entre otras”, informó en un comunicado de prensa.

Cabe destacar que la Acodeco será la entidad responsable de fiscalizar rigurosamente el cumplimiento de esta medida, conforme lo establece el artículo 2 del decreto. El control de precios entrará en vigor el 15 de octubre.

El nuevo listado surge de un análisis técnico del mercado farmacéutico, realizado por la Acodeco, que permitió excluir más de 60 medicamentos previamente regulados.

Destaca que el incumplimiento de los precios máximos establecidos será sancionado de manera inmediata, sin contemplar amonestaciones verbales. Las multas podrán alcanzar hasta B/.50,000.00, dependiendo de la gravedad de la infracción.

 Octubre 06, 2025
 Octubre 06, 2025
 Octubre 06, 2025
Octubre 06, 2025
Octubre 06, 2025

