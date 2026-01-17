Reiteran el no paso de equipo pesado en el tramo de El Guarumal

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó a la ciudadanía, en especial a los conductores de vehículos de carga pesada, a no transitar por el sector de El Guarumal, en la Vía Transístmica en Colón, donde actualmente solo está permitido el paso de vehículos livianos y del transporte público.

Esta medida se mantiene vigente debido a los trabajos de estabilización y rehabilitación vial que se ejecutan en el área, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios.

En el sitio se mantiene presencia permanente de unidades de la Policía de Tránsito, por lo que los conductores que incumplan esta disposición serán sancionados conforme al reglamento vigente.

Se recomienda a los transportistas de carga pesada utilizar la autopista Panamá–Colón como ruta alterna autorizada.

El Ministerio de Obras Públicas agradeció la colaboración de la ciudadanía y reitera que estas acciones responden a la necesidad de preservar la seguridad vial y permitir el desarrollo seguro de los trabajos en este sector.