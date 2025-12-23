Reparan importante vía de la Zona Libre de Colón y los puertos marítimos

Varios trabajos de reparación se realizaron en toda la vía Randolph en Colón por las cuadrillas del Ministerio de Obras Públicas (MOP), en esta importante vía de acceso hacia empresas de la Zona Libre en el área de France Field y puertos marítimos que manejan carga contenerizada.

Para Ramiro Castrejón, de 41 años de edad, este tipo de trabajos es vital en su caso, que maneja equipo pesado de los puertos, para tener una carretera adecuada de alto tráfico.

Asimismo, Teófilo Castillo, de 39 años de edad, recomendó que el MOP tenga un plan de mantenimiento para las vías, y que se debe aprovechar el verano para hacer el mantenimiento vial.

En ese mismo tema, Elvin Ábrego, director regional del MOP/Colón, informó que las labores contemplan la compactación de la subbase y la posterior colocación de carpeta asfáltica.

Esto dijo que con el objetivo de mejorar la seguridad vial y optimizar la movilidad vehicular en este importante corredor logístico.

Agregó que estos trabajos se desarrollan en coordinación con la concesionaria Manden Colón CMC, específicamente en el tramo con dirección hacia la salida de los Cuatro Altos, entre las puertas 8 y 9.

Indicó Ábrego que las obras continuarán y detalló que se estarán colocando aproximadamente 180 toneladas de asfalto, como parte del plan de mantenimiento y rehabilitación vial.

El MOP recomienda a los conductores transitar con precaución por el área intervenida y agradece la comprensión de los usuarios mientras se ejecutan estos trabajos, que buscan fortalecer la infraestructura vial y contribuir al desarrollo de la provincia.