Reparan puente en Quebrada López tras fisura detectada

En Colón, se realizaron trabajos de reparación en el puente sobre la Quebrada López, luego de que se detectara una fisura en la calzada de rodamiento.

La acción forma parte del mantenimiento preventivo que ejecuta el Ministerio de Obras Públicas para garantizar la seguridad vial.

Las labores estuvieron a cargo del personal de la Dirección Regional del MOP, con el objetivo de corregir el punto afectado y mantener condiciones seguras para la circulación de vehículos en la zona.

Los trabajos incluyeron la colocación de asfalto en la sección dañada, asegurando que la vía esté en condiciones óptimas.

Elvin Ábrego, director regional del MOP en Colón, señaló que el puente seguirá bajo evaluación y que se contemplan intervenciones adicionales dentro del programa de mantenimiento de la red vial.

Las autoridades exhortaron a los conductores a transitar con precaución, respetando la señalización y siguiendo las indicaciones del personal técnico en el sitio.

La fisura fue reportada esta semana por los usuarios de la vía, quienes alertaron sobre el riesgo en la zona.