Representante de Cristóbal en Colón exige que contratista de la ACP cumpla pago de impuestos

Ricardo Cerrud, representante del corregimiento de Cristóbal, exigió que las empresas contratistas vinculadas a proyectos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) cumplan con el pago de los impuestos municipales de construcción.

Durante su intervención en la sesión de este órgano de gobierno local, Cerrud señaló que no es justo que las obras que la ACP desarrolle en la provincia dejen de generar beneficios reales para la comunidad, recordando que el régimen especial de la ACP no exime a las empresas privadas de sus obligaciones fiscales municipales.

Indicó que la Constitución y el Código Municipal respaldan la autonomía de los municipios para recaudar impuestos dentro de su jurisdicción, incluyendo los relacionados con obras de construcción.

En ese sentido, las contratistas que ejecutan proyectos en Colón deben cumplir con estos tributos, al no existir exoneración legal expresa.

La Ley 19 de 1997, que organiza la ACP, establece claramente que la ACP puede contratar empresas privadas; dichas empresas no adquieren privilegios fiscales automáticos, agregó.

Los contratos deben ejecutarse respetando las leyes nacionales y locales vigentes.

Por lo que Cerrud también defendió la contratación de mano de obra local, destacando que en Colón hay personal capacitado y preparado. “Colón no puede seguir viendo pasar el desarrollo sin participar de él”, afirmó.

La ACP no ha hecho comentarios, ni emitido comunicado luego de las declaraciones de Cerrud en este foro público del Concejo Municipal de Colón.