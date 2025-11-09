Representantes: Colón se cae a pedazos y grandes empresas no pagan ni un dólar

Luego de las declaraciones del alcalde de Colón, Diógenes Galván, sobre el no pago de impuestos por parte de grandes empresas establecidas en el distrito colonense, representantes de corregimientos reaccionaron mostrando su respaldo a que estas compañías paguen a la municipalidad, para que las juntas comunales cuenten con fondos que permitan hacer obras en beneficio de los colonenses.

La representante de Salamanca, Janessy Bonilla, dijo no estar de acuerdo con las declaraciones del alcalde de la ciudad capital, señalando que él desconoce la crisis que vive Colón.

“Si algunas empresas venden al detal dentro de la Zona Libre de Colón, ¿por qué no deben pagar impuestos? Están llevando y trayendo mercancía internacional, pero también venden al detal”, expresó Bonilla.

Añadió que al micro y pequeño empresario sí se le cobran impuestos, lo que considera injusto.

“No lo veo justo. Si la ley es para todos, se debe aplicar por igual”, afirmó.

Por su parte, Carlos Daley, representante del corregimiento de Cativá, manifestó estar muy de acuerdo con los planteamientos del alcalde de Colón, y recordó que muchas empresas no están pagando los tributos correspondientes, excepto la Zona Libre, que tiene una ley especial.

Daley señaló que el cobro de los impuestos debe quedarse en el distrito de Colón, no en la ciudad de Panamá, como ocurre con los puertos marítimos y el ferrocarril, que pagan en la capital.

“Aunque sea un dólar por contenedor, serían 5.4 millones de contenedores que pasan por los puertos; eso representaría 5.4 millones de dólares para el municipio”, explicó.

El representante también destacó que la provincia de Colón aporta más de 17 mil millones al fisco, pero ese dinero no se refleja en la ciudad.

Mientras tanto, César Garnes, de 38 años, opinó que es urgente que los impuestos se entreguen a Colón, para invertir en una ciudad en ruinas, a pesar de estar “rodeada de un mar de riqueza”.

De igual forma, Arelis García, de 26 años, señaló que la inversión pública y privada es clave para sacar a flote a Colón, una provincia que necesita apoyo real y sostenido.