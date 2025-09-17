Nacional - 17/9/25 - 07:31 PM

Reprograman desfile de bandas en Colón por violencia

El desfile se realizará el 28 de septiembre anunció la Alcaldía de Colón, en un comunicado

 

Por: Redqacción / Crítica -

La Alcaldía del Distrito de Colón anunció este miércoles la reprogramación del desfile de la Federación Panameña de Bandas Independientes (FEPABI), inicialmente previsto para el 21 de septiembre, y que ahora se llevará a cabo el 28 de este mes.

La decisión, según el despacho del municipio, se tomó tras un proceso de reflexión y considerando los recientes hechos de violencia que han afectado a la provincia y a la comunidad local. "La vida y la seguridad de nuestra gente son lo primero", señaló la administración municipal.

El comunicado añade que este cambio busca además enviar un mensaje de solidaridad con las familias que han perdido a sus seres queridos a causa de la violencia, y hace un llamado a la reflexión colectiva sobre la necesidad de mantener espacios seguros para todos, especialmente jóvenes y adultos.

La Alcaldía de Colón reafirma su compromiso con la cultura y las tradiciones, garantizando que el desfile se realice en un ambiente seguro y respetuoso para todos los colonenses y visitantes.

 

