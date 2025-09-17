Reprograman desfile de bandas en Colón por violencia

La Alcaldía del Distrito de Colón anunció este miércoles la reprogramación del desfile de la Federación Panameña de Bandas Independientes (FEPABI), inicialmente previsto para el 21 de septiembre, y que ahora se llevará a cabo el 28 de este mes.

La decisión, según el despacho del municipio, se tomó tras un proceso de reflexión y considerando los recientes hechos de violencia que han afectado a la provincia y a la comunidad local. "La vida y la seguridad de nuestra gente son lo primero", señaló la administración municipal.

El comunicado añade que este cambio busca además enviar un mensaje de solidaridad con las familias que han perdido a sus seres queridos a causa de la violencia, y hace un llamado a la reflexión colectiva sobre la necesidad de mantener espacios seguros para todos, especialmente jóvenes y adultos.

La Alcaldía de Colón reafirma su compromiso con la cultura y las tradiciones, garantizando que el desfile se realice en un ambiente seguro y respetuoso para todos los colonenses y visitantes.