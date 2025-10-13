Reprograman pagos del PASE-U en Veraguas por mal tiempo

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que, debido a las condiciones climáticas adversas, se ha reprogramado la entrega de pagos del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en algunas escuelas de la provincia de Veraguas.

Las escuelas afectadas por la reprogramación son Bahía Honda, Rodolfo Reyes y Pajaron. Los nuevos pagos se realizarán los días 17 y 18 de octubre de 2025.

Por otro lado, el IFARHU indicó que esta semana continúa con el segundo pago del PASE-U en otras regiones educativas. Las sedes Veraguas, Coronado, La Chorrera y Arraiján están listas para iniciar la entrega de beneficios.

