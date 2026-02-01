Rescatan a 2 menores en playa de Colón; hay alerta por lluvias y mar revuelto

El susto llegó primero que la advertencia. Dos menores de edad fueron rescatados a tiempo luego de ser arrastrados por la corriente fuera del perímetro de seguridad en la playa La Angosta, en Colón.

El incidente ocurrió en medio de condiciones climáticas inestables que ya tenían a las autoridades en vigilancia.

Uno de los adolescentes, de 13 años, fue atendido por presentar somnolencia, debilidad, mareos, náuseas y vómitos. Se mantuvo consciente y sin perder el estado de alerta.



El segundo menor, de 15 años, también estaba consciente al momento de recibir atención médica, según el reporte oficial.

La respuesta fue rápida y coordinada. Guardavidas, personal del Sinaproc, Bomberos de Panamá y el SUME 911 lograron estabilizar a ambos jóvenes y sacarlos del área de riesgo sin que el caso pasara a mayores.

La zona contaba con señalización, pero los menores habían salido del perímetro marcado.

Este rescate se da mientras el Sinaproc mantiene un aviso de vigilancia preventiva por lluvias intensas y tormentas eléctricas hasta la noche del 3 de febrero, principalmente en la vertiente Caribe.

El informe del IMHPA advierte sobre la entrada de un sistema frontal, vientos alisios más fuertes, mar agitado y lluvias que podrían dejar acumulados entre 100 y 200 milímetros en 72 horas.

Las autoridades insisten en no bajar la guardia. Respetar las banderas, no entrar al mar cuando hay advertencias, evitar ríos y quebradas crecidas y mantenerse atentos a los avisos oficiales. En emergencias, están disponibles las líneas 911 y 520-4426.

