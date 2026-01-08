Nacional - 08/1/26 - 12:48 PM

Rescatan delfín varado en Costa Abajo de Colón

El delfín fue trasladado en una embarcación a aguas más profundas y dejado en libertad.

 

Por: Diomedes Sánchez/Colón/Crítica -

Un delfín que había quedado varado en la costa del corregimiento de Piña, en el distrito de Chagres, en la Costa Abajo de la provincia de Colón, fue rescatado en una rápida acción conjunta entre agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y moradores de esta comunidad costera.

De acuerdo con la información del caso, el delfín fue trasladado cuidadosamente hacia aguas más profundas.

Esto con el objetivo de favorecer su bienestar y aumentar sus posibilidades de supervivencia.

El procedimiento se realizó siguiendo medidas de precaución para evitar causarle estrés o lesiones adicionales.

Muchos de estos delfines al parecer se desorientan y quedan varados y la mayoría de las veces quedan a orillas de las playas.

