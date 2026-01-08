Rescatan delfín varado en Costa Abajo de Colón

Un delfín que había quedado varado en la costa del corregimiento de Piña, en el distrito de Chagres, en la Costa Abajo de la provincia de Colón, fue rescatado en una rápida acción conjunta entre agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y moradores de esta comunidad costera.

El delfín fue trasladado en una embarcación a aguas más profundas y dejado en libertad para favorecer su supervivencia.

Muchos de estos delfines al parecer se desorientan y quedan varados y la mayoría de las veces quedan a orillas de las playas.