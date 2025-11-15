Rescate rápido evita tragedia en Río Las Garzas

Cinco menores de edad vivieron momentos de angustia al quedar atrapados por una cabeza de agua en el río Las Garzas, ubicado en la provincia de Panamá Este. Sin embargo, la intervención de las autoridades, los menores fueron rescatados a tiempo y se logró evitar una tragedia.

El incidente fue reportado por los familiares de los menores, quienes alertaron inmediatamente a las autoridades.

Ante la emergencia, la Policía Nacional y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) activaron un operativo de búsqueda y rescate. Con el apoyo de los residentes locales, el personal de Sinaproc ingresó al área por vía terrestre y logró evacuar a los menores, trasladándolos a un lugar seguro. Estaban en condición sana.

Las autoridades aprovecharon la ocasión para recordar que Panamá se encuentra en temporada lluviosa, lo que ha elevado los niveles de los ríos y quebradas, generando un riesgo significativo para quienes se encuentran cerca de estos cuerpos de agua. El Sinaproc instó a la población a extremar precauciones y evitar acercarse a las zonas más vulnerables.

