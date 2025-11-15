Nacional - 15/11/25 - 08:50 AM

Rescate rápido evita tragedia en Río Las Garzas

Las autoridades aprovecharon la ocasión para recordar que Panamá se encuentra en temporada lluviosa, lo que ha elevado los niveles de los ríos y quebradas, generando un riesgo significativo para quienes se encuentran cerca de estos cuerpos de agua.

 

Por: Redacción / Web -

Cinco menores de edad vivieron momentos de angustia al quedar atrapados por una cabeza de agua en el río Las Garzas, ubicado en la provincia de Panamá Este. Sin embargo, la intervención de las autoridades, los menores fueron rescatados a tiempo y se logró evitar una tragedia.

El incidente fue reportado por los familiares de los menores, quienes alertaron inmediatamente a las autoridades. 

Ante la emergencia, la Policía Nacional y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) activaron un operativo de búsqueda y rescate. Con el apoyo de los residentes locales, el personal de Sinaproc ingresó al área por vía terrestre y logró evacuar a los menores, trasladándolos a un lugar seguro.  Estaban en condición sana.

Las autoridades aprovecharon la ocasión para recordar que Panamá se encuentra en temporada lluviosa, lo que ha elevado los niveles de los ríos y quebradas, generando un riesgo significativo para quienes se encuentran cerca de estos cuerpos de agua. El Sinaproc instó a la población a extremar precauciones y evitar acercarse a las zonas más vulnerables.
 

Te puede interesar

Rescate rápido evita tragedia en Río Las Garzas

Rescate rápido evita tragedia en Río Las Garzas

 Noviembre 15, 2025
Evaluarán posibles reformas a la Ley Colón Puerto Libre

Evaluarán posibles reformas a la Ley Colón Puerto Libre

 Noviembre 15, 2025
Camarón panameño supera los $90 millones en exportaciones

Camarón panameño supera los $90 millones en exportaciones

 Noviembre 15, 2025
APEDE denuncia retroceso democrático

APEDE denuncia retroceso democrático

 Noviembre 14, 2025
Barco ligado a Pablo Torres buscó licencia para suministrar combustible

Barco ligado a Pablo Torres buscó licencia para suministrar combustible

 Noviembre 14, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Tres menores bajo cuidado provisional tras femicidio en San Carlos

Tres menores bajo cuidado provisional tras femicidio en San Carlos
Matan a otro conductor de InDrive en Samaría

Matan a otro conductor de InDrive en Samaría
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Mulino sanciona Ley 496 para permitir perdón de la víctima en ciertos delitos

Mulino sanciona Ley 496 para permitir perdón de la víctima en ciertos delitos
Mandan a exdirector de Ifarhu pa´ la Mega; familia dice que fue “a lo callao

Mandan a exdirector de Ifarhu pa´ la Mega; familia dice que fue “a lo callao