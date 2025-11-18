Nacional - 18/11/25 - 08:17 AM

Rescate y salvamento: SAMER responde a 8,836 emergencias en lo que va de 2025

De estas intervenciones, 5,973 correspondieron a emergencias médicas*, mientras que 2,843 fueron de carácter bomberil.

 

Por: Redacción / Web -

 

Durante los primeros diez meses de 2025, el Servicio de Atenciones Médicas Prehospitalarias y Rescate (SAMER) del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá ha brindado un total de 8,836 atenciones a nivel nacional en respuesta a emergencias de diversa índole.

De estas intervenciones, 5,973 correspondieron a emergencias médicas*, mientras que 2,843 fueron de carácter bomberil. Este desglose pone de manifiesto la capacidad del servicio para abordar una amplia gama de incidentes, desde accidentes automovilísticos hasta situaciones en las que personas presentaron síntomas graves en sus hogares o lugares de trabajo.

SAMER está compuesto por un equipo altamente especializado que, además de ofrecer atención médica prehospitalaria, proporciona un acompañamiento profesional en momentos críticos, salvaguardando vidas y garantizando la seguridad de la población. 
 

