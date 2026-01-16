Respaldo municipal a la AAUD pese a demanda de la alcaldesa de San Miguelito

La mayoría de los representantes del distrito de San Miguelito expresó su respaldo a la decisión del Gobierno Nacional de autorizar a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) para asumir la recolección de desechos sólidos, como medida urgente frente a la crisis de basura que amenazaba la salud pública de miles de residentes.

Las declaraciones de los concejales se producen tras el enfrentamiento público entre la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, y el contralor general de la República, Anel Flores, luego de que el Consejo de Gabinete aprobara, el martes, una resolución que ordena a la AAUD asumir el control total del servicio a partir del 19 de enero.

Durante una conferencia de prensa, al menos cinco representantes manifestaron su respaldo a la intervención, destacando que la actuación de la AAUD ha sido efectiva y necesaria, al lograr contener en corto tiempo una situación que ya representaba un riesgo directo para la salud de la población.

El presidente del Consejo Municipal de San Miguelito, Juan Barsallo, recordó que desde mediados de 2024 el Concejo había autorizado a la Alcaldía a explorar alternativas para resolver el problema estructural de la recolección de basura.

Por su parte, el vicepresidente del Consejo, Omar Cheribin, reconoció que la decisión del Ejecutivo sorprendió a varios actores, pero enfatizó que no podía ser rechazada, al tratarse de un problema que no tiene colores políticos ni responde a una lucha de poder.

“El Gobierno nos escuchó y tenemos que aprovechar esa oportunidad y tender puentes responsablemente para beneficio de la comunidad”, expresó el representante del corregimiento de Rufina Alfaro.

No obstante, Cheribin cuestionó la falta de información sobre los contratos de concesión de las tres nuevas empresas recolectoras, los cuales debían ser presentados ante la Contraloría General de la República la semana pasada.

“No se nos brindó información vital que hubiese permitido trabajar en equipo y comunicar mejor a la población”, lamentó.

Los representantes Sheyla Grajales, Rodrigo Ortega y Darío González también expresaron su respaldo total a la decisión del Gobierno Central.

Demanda ante la Corte Suprema

En paralelo, la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, presentó una demanda ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, con la que busca la nulidad de una resolución de la AAUD y que se declare ilegal y nula la Resolución N.° 001 del 13 de enero, emitida por la junta directiva de la Autoridad de Aseo.

“No fuimos invitados, no hubo coordinación ni llamado alguno”, sostuvo la alcaldesa, quien aseguró que la decisión viola la Ley 51 de 2010, que regula la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario.

Tras las declaraciones de los concejales, Hernández dijo comprender las preocupaciones de los representantes y de los residentes del distrito, aunque advirtió que la medida afecta la autonomía municipal.

“Hoy es al Consejo al que se le violan sus decisiones, pasando por encima de la autonomía municipal”, afirmó.