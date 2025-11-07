Restauran el Fuerte de San Jerónimo tras daños por lluvias

El Ministerio de Cultura ha informado que se están llevando a cabo trabajos de restauración integral en el Fuerte de San Jerónimo y otras estructuras del conjunto monumental de Portobelo, que resultaron afectados por las fuertes lluvias registradas en los últimos días en la Costa Arriba de la provincia de Colón.

El 3 de noviembre, debido a las intensas precipitaciones y la sedimentación acumulada en la bahía de Portobelo, el Fuerte de San Jerónimo sufrió daños significativos. Las lluvias, junto con el aumento de la marea alta y los efectos del cambio climático, provocaron el desbordamiento del borde costero y el anegamiento de las áreas internas del fuerte, lo que afectó también a unas 25 residencias cercanas.

El impacto de estos fenómenos meteorológicos ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de este importante sitio histórico frente a los eventos climáticos extremos, destacando la necesidad urgente de implementar soluciones técnicas y sostenibles para preservar el patrimonio cultural y evitar futuros daños.

El Ministerio de Cultura, en colaboración con otras entidades, ha elaborado un plan de restauración que incluye estudios especializados de las laderas y cuencas de la zona de Portobelo, así como el diseño de un sistema integral de manejo de aguas pluviales. También se contempla la estabilización de suelos y la implementación de medidas para mitigar los riesgos de erosión e inundaciones, así como proteger la integridad estructural del fuerte y las demás edificaciones.

Además, se llevarán a cabo acciones de salvaguarda para garantizar la protección del patrimonio cultural de la región y fomentar el desarrollo sostenible de las comunidades locales.

Por su parte, Omar Smith, director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), subrayó la necesidad de realizar trabajos de mitigación en el área para prevenir futuros daños y asegurar la resiliencia de la zona ante eventos climáticos extremos.

Este esfuerzo de restauración integral busca no solo recuperar el Fuerte de San Jerónimo, sino también fortalecer la capacidad de la comunidad para enfrentar los desafíos ambientales y climáticos en el futuro.

