Retomarán construcción de 4 hospitales

El presidente Laurentino Cortizo Cohen dio inicio al programa “Recuperando Mi Barrio” en la ciudad de Colón, que incluye una inversión de B/.19.3 millones para la rehabilitación 65 multifamiliares, al tiempo que anunció que, antes de fin de año, se retomará la construcción de obras que fueron abandonadas en administraciones pasadas, como los cuatro hospitales adjudicados a la empresa IBT, incluyendo el Manuel Amador Guerrero y la Ciudad de la Salud.

En un acto celebrado en el domo del Paseo Marino, el presidente entregó cuatro órdenes de proceder para la rehabilitación, mantenimiento y mejoras en 23 edificios en el corregimiento del Barrio Norte y 42 en Cristóbal Este (sector de la Feria). “La idea es poder vivir dignamente, crear empleo en los barrios, mejorar el entorno de la ciudad de Colón”, destacó el gobernante.

Precisó que el programa “Recuperando Mi Barrio”, que forma parte Plan de Reactivación Económica, incluye para la ciudad de Colón una inversión de B/.6 millones en Barrio Norte y B/.13 millones en el sector de la Feria, así como la generación de 13,940 empleos directos para los colonenses.

Hizo hincapié en que este programa incluye un componente de capacitación para que los jóvenes de los barrios puedan ser contratados y pidió a la comunidad que se organice para dar continuidad al mantenimiento de cada edificio.

“El que les habla no es ningún improvisado en la provincia de Colón. Mi carrera política la inicié en las costas y montañas de Colón. No estoy en política para echarle cuento a nadie, y que nadie me eche cuento a mí”, enfatizó el presidente.

Igualmente, adelantó que mañana en el Consejo de Gabinete se presentará una propuesta para la reactivación de la Ciudad de la Salud, una obra que se inició en 2012. Dijo que un consorcio conformado por tres empresas panameñas terminaría el proyecto.

“Estamos adelantando la negociación con IBT para reiniciar los trabajos de los cuatros hospitales abandonados, incluyendo el Hospital Amador Guerrero en Colón. Son nudos, son retos que encontramos en esta administración que solo lleva 24 meses, 17 de ellos en pandemia”, acotó el mandatario.

El presidente anunció que antes de fin de año se reiniciará la construcción de 74 obras en el Casco Antiguo de la Ciudad de Colón e instruyó a la gobernadora de esta provincia, Iracema de Dale, a conformar una mesa de trabajo en la que se incluya a los ministros de Salud y de Vivienda, para darle seguimiento a la ejecución de los proyectos, tanto en el Casco como en Costa Arriba y Costa Abajo.

Indicó que, a pesar de la pandemia, el Gobierno ejecuta diferentes proyectos en Colón, como el de Altos de Los Lagos, donde se han levantado 18 torres y 32 están en la fase de fundación, por una inversión de B/.111 millones. También destacó el avance de la construcción del centro educativo de Los Lagos, de la carretera hacia Miguel de La Borda, en la Costa Abajo; la rehabilitación de la vía hacia el Fuerte de San Lorenzo y de la antigua Aduana en Portobelo.

Adelantó que en una semana se podría concluir la contratación de la empresa que se encargará de la construcción del Centro de Bellas Artes en el antiguo Colegio Abel Bravo.

Destacó que su administración retomará otras obras que fueron abandonadas y con problemas legales en la provincia, como el Estadio Mariano Bula, cuya construcción debió iniciar en noviembre de 2017; el Estadio Jaime Vélez y la gradería del Estadio Armando Dely Valdés.

“Al inicio de mi administración, me comprometí a generar 1,700 plazas de trabajo y lo voy a cumplir”, aseguró.

Solicitó a los colonenses no olvidar cómo otras administraciones los irrespetaron y trataron de comprar dirigentes con bolsas de comida. “Mi administración respeta a todos los dirigentes, independientemente del partido político al que pertenezcan”.

“Tengan la seguridad de que voy a seguir luchando junto a ustedes para vencer esta pandemia, haciendo lo que haya que hacer para recuperar la economía. Nos toca a todos unirnos para superar las dificultades y nuestra misión es seguir sirviendo a los demás”, concluyó.

En tanto, la gobernadora Iracema de Dale destacó que, pese a la pandemia y el giro de timón obligatorio, ninguno de los proyectos sociales del Gobierno Nacional se ha suspendido en la costa atlántica.

En el acto participaron el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Rogelio Paredes; el alcalde, Rolando Lee; el secretario ejecutivo del Conades, Luis Ramírez; el diputado Mariano López, representantes de corregimientos, miembros de la Junta Técnica de la provincia y autoridades locales.