Revisalud cobró 18 días adelantado: alcaldesa dice que NO hay aumento

Un mes después de que REVISALUD soltara el aviso que puso a muchos vecinos a revisar con lupa su recibo de luz, la Alcaldía de San Miguelito salió al paso en las redes para calmar las aguas.

No hay aumento en la tarifa de recolección de basura, dijo la alcaldesa Irma Hernández, luego de la confusión generada por la facturación de diciembre de 2025.

Todo empezó cuando la empresa encargada del aseo informó, mediante un comunicado, que en el recibo de ENSA de diciembre se incluiría el cobro del servicio de basura correspondiente a ese mes y, además, los primeros 18 días de enero de 2026, ya que REVISALUD solo prestará el servicio hasta el 18 de enero. Ese cobro adelantado fue lo que encendió las alarmas en la comunidad.

Ante el ruido en la calle y los comentarios de posible alza, la alcaldesa explicó que lo que ocurrió fue un cobro por adelantado, no un incremento en la tarifa.

“Es un comunicado que está vigente hasta el 18 de enero, donde se le informa a la comunidad que esos 18 días de enero fueron cobrados en la factura de diciembre”, señaló.

Sin embargo, Hernández también dijo que no están de acuerdo con este tipo de práctica, y que desde la administración local están atentos para que situaciones como esta no vuelvan a repetirse.

Aseguró que ahora la responsabilidad recaerá en la gestión gubernamental local, para evitar lo que calificó como acciones que afectan directamente al bolsillo de los residentes de San Miguelito.

La aclaración, dijo, es necesaria para que la gente sepa qué se está pagando y por qué.