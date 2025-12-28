¡Revulú! Tumbaron monumento a chinos en Mirador del Puente de las Américas

Panamá Oeste. — En silencio, de noche y sin previo aviso público, anoche fue demolido el Mirador del Puente de las Américas, una estructura simbólica que recordaba la llegada de los primeros ciudadanos chinos a Panamá.

La escena agarró a muchos fuera de base y, en cuestión de minutos, el tema explotó en redes, en la calle y en la comunidad china-panameña.

Desde hace meses, la comunidad china había advertido que la Alcaldía de Arraiján, administrada por Sefany Peñalba, evaluaba echar abajo el monumento como parte de un plan de renovación del área.

Incluso, según denuncian, hubo intentos de diálogo y propuestas para restaurarlo, pero —aseguran— nunca recibieron respuesta oficial.

El tema ya había llegado hasta la Presidencia. En julio pasado, el presidente José Raúl Mulino se refirió al mirador y calificó como “ridículo” vincular la remoción de monumentos con la pugna geopolítica entre China y Estados Unidos, dejando claro que, a su juicio, no debía mezclarse política internacional con decisiones locales.

La versión de la Alcaldía

Tras la demolición, la Alcaldía de Arraiján, aseguró que la decisión se tomó por razones estrictamente técnicas y de seguridad.



Según la alcaldesa Peñalba, la Dirección de Obras y Construcciones (DOYC) detectó deterioro visible, bases corroídas, grietas y zonas inestables, lo que representaba un riesgo real para visitantes y turistas.

Por ello —explicaron— se procedió a una remoción preventiva, descartando cualquier motivación política o ideológica.

La respuesta de China

La reacción no se hizo esperar. La embajadora de China en Panamá, Xu Xueyuan, escribió en su cuenta de X que ya en mayo tenían conocimiento de los planes de demolición, que intentó ponerse en contacto con la alcaldesa,pero fue en vano.



En la cuenta X, la diplomática expresó con franqueza que el acto afectaba el sentimiento de más de 300 mil chino-panameños.

La diplomática fue directa:

“La comunidad china intentó comunicarse muchas veces con la Alcaldía y estuvo dispuesta a financiar una restauración integral del Mirador y el Monumento. Sin embargo, no obtuvo respuesta alguna”, afirmó.

También cuestionó el momento y la forma:

“Eligieron derribarlo de noche, en pleno feriado, mientras el país celebraba la Navidad. ¿Por qué?”

Para la embajadora, el 27 de diciembre de 2025 quedará marcado como “un día de dolor” para la comunidad chino-panameña y para la relación entre ambos pueblos.

La calle reaccionó

En redes sociales, la demolición partió al país en dos. Mientras algunos celebraron la decisión en nombre de la soberanía y la identidad nacional, otros la calificaron como un acto innecesario, poco transparente y mal manejado, señalando que no se documentó, rescató ni reubicó ningún elemento del monumento.

También hubo voces que reclamaron consenso, diálogo y respeto al valor histórico, más allá del origen del símbolo.

Hoy, el terreno está vacío.

Y la pregunta sigue rodando en la calle: ¿era un riesgo real… o una decisión que pudo hacerse de otra forma?





