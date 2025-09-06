Rinden homenaje a víctima de la invasión

La Comisión 20 de Diciembre de 1989 realizó este viernes 5 de septiembre, en el Jardín de Paz, un acto solemne de inhumación de los restos de Eric Abdiel Bonilla Terrero, una de las víctimas de la invasión de Estados Unidos a Panamá.

La ceremonia, un paso crucial para dignificar la memoria de los caídos, contó con la presencia de familiares e invitados especiales.

El solemne evento comenzó con una reflexión del Pastor Héctor González de la Comunidad Apostólica Hosanna. Posteriormente, la ingeniera Trinidad Ayola, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de los Caídos del 20 de Diciembre, dirigió unas palabras a los presentes, destacando la importancia de esta labor para la sanación histórica.

Por parte de la Comisión 20 de Diciembre de 1989, estuvieron presentes el Doctor Rolando Murgas Torrazza, Presidente, quien dirigió su mensaje en esta emotiva ceremonia, acompañado del Reverendo Padre Eusebio Muñoz, comisionado.

Los restos de Bonilla Terrero fueron entregados a su esposa, Neribel Mojica, acompañada por su hija y hermana de la víctima, entre otros familiares.

La comisión, establecida por el Decreto Ejecutivo N.º 121 de 2016, continúa con su misión de identificar a las víctimas de la invasión. Este trabajo no solo responde a las demandas legítimas de los familiares, sino que también contribuye a cerrar uno de los capítulos más dolorosos de la historia panameña.

El evento culminó con la inhumación de los restos de Bonilla Terrero, un acto que simboliza el compromiso del país con la memoria histórica y la justicia para quienes perdieron la vida en ese trágico episodio.