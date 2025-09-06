Nacional - 06/9/25 - 04:32 PM

Rinden homenaje a víctima de la invasión

La Comisión 20 de Diciembre de 1989 realizó este viernes un acto solemne de inhumación de los restos de Eric Abdiel Bonilla Terrero.

 

Por: Redacción/Crítica -

La Comisión 20 de Diciembre de 1989 realizó este viernes 5 de septiembre, en el Jardín de Paz, un acto solemne de inhumación de los restos de Eric Abdiel Bonilla Terrero, una de las víctimas de la invasión de Estados Unidos a Panamá. 

La ceremonia, un paso crucial para dignificar la memoria de los caídos, contó con la presencia de familiares e invitados especiales.

El solemne evento comenzó con una reflexión del Pastor Héctor González de la Comunidad Apostólica Hosanna. Posteriormente, la ingeniera Trinidad Ayola, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de los Caídos del 20 de Diciembre, dirigió unas palabras a los presentes, destacando la importancia de esta labor para la sanación histórica.

LEE TAMBIÉN: Aduanas retiene en Guabalá ropa deportiva presuntamente falsificada

Por parte de la Comisión 20 de Diciembre de 1989, estuvieron presentes el Doctor Rolando Murgas Torrazza, Presidente, quien dirigió su mensaje en esta emotiva ceremonia, acompañado del Reverendo Padre Eusebio Muñoz, comisionado.

Los restos de Bonilla Terrero fueron entregados a su esposa, Neribel Mojica, acompañada por su hija y hermana de la víctima, entre otros familiares.

Te puede interesar

Alrededor de 30 mil personas se registraron para 'Empleo 2.0'

Alrededor de 30 mil personas se registraron para 'Empleo 2.0'

 Septiembre 06, 2025
Defensoría subraya los riesgos que enfrentan las mujeres migrantes

Defensoría subraya los riesgos que enfrentan las mujeres migrantes

 Septiembre 06, 2025
Rinden homenaje a víctima de la invasión

Rinden homenaje a víctima de la invasión

Septiembre 06, 2025
Aduanas retiene en Guabalá ropa deportiva presuntamente falsificada

Aduanas retiene en Guabalá ropa deportiva presuntamente falsificada

 Septiembre 06, 2025
Velero de la Guardia Costera de EE.UU. cruza el Canal de Panamá

Velero de la Guardia Costera de EE.UU. cruza el Canal de Panamá

 Septiembre 06, 2025

La comisión, establecida por el Decreto Ejecutivo N.º 121 de 2016, continúa con su misión de identificar a las víctimas de la invasión. Este trabajo no solo responde a las demandas legítimas de los familiares, sino que también contribuye a cerrar uno de los capítulos más dolorosos de la historia panameña.

El evento culminó con la inhumación de los restos de Bonilla Terrero, un acto que simboliza el compromiso del país con la memoria histórica y la justicia para quienes perdieron la vida en ese trágico episodio.

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Taxista asesina a su esposa. Boleta de protección no la salvó

Taxista asesina a su esposa. Boleta de protección no la salvó

Brutal Asesinato en Parita: Delincuentes matan comerciante

Brutal Asesinato en Parita: Delincuentes matan comerciante
Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola

Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola
Dueña de Donde La Parce aceptó su culpa por blanqueo de capitales

Dueña de Donde La Parce aceptó su culpa por blanqueo de capitales
Paola Chávez: Se libró de violencia física, pero no de la muerte

Paola Chávez: Se libró de violencia física, pero no de la muerte