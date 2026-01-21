RM acepta renuncia de Rubén “Pepe” Campos y lo saca de su Junta Directiva

El partido Realizando Metas confirmó que aceptó la renuncia de Rubén “Pepe” Campos, luego de que el propio dirigente anunciara públicamente su decisión de abandonar el colectivo.

La salida se hizo oficial a partir de la fecha, según informó la organización política mediante un comunicado. Con esto, Campos deja de formar parte de la Junta Directiva del partido.

Campos ya había expresado su malestar con los manejos internos del colectivo y dejó claro que no se sentía cómodo dentro de la estructura partidaria.

Esa inconformidad fue clave para que tomara la decisión de apartarse definitivamente. Desde RM señalaron que la renuncia fue evaluada conforme a lo que establece su normativa interna.

En el comunicado se detalla que la decisión se sustenta en el Capítulo III del Estatuto, relacionado con faltas y sanciones.

Allí se mencionan los numerales sobre renuncia expresa o tácita y deslealtad comprobada al partido. El documento lleva la firma del vicepresidente de RM, Francisco Ameglio.

Además, el partido indicó que el caso será remitido al Tribunal de Honor y Disciplina para los trámites correspondientes.

Con este paso, la salida de Campos queda formalizada dentro de los procedimientos internos del colectivo. RM no ofreció mayores detalles sobre las acciones que se puedan derivar de este proceso.