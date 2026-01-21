Nacional - 21/1/26 - 11:09 PM

RM acepta renuncia de Rubén “Pepe” Campos y lo saca de su Junta Directiva

En el comunicado se detalla que la decisión se sustenta en el Capítulo III del Estatuto, relacionado con faltas y sanciones.

 

Por: Redacción / Crítica -

El partido Realizando Metas confirmó que aceptó la renuncia de Rubén “Pepe” Campos, luego de que el propio dirigente anunciara públicamente su decisión de abandonar el colectivo. 

La salida se hizo oficial a partir de la fecha, según informó la organización política mediante un comunicado. Con esto, Campos deja de formar parte de la Junta Directiva del partido.

Campos ya había expresado su malestar con los manejos internos del colectivo y dejó claro que no se sentía cómodo dentro de la estructura partidaria. 

Esa inconformidad fue clave para que tomara la decisión de apartarse definitivamente. Desde RM señalaron que la renuncia fue evaluada conforme a lo que establece su normativa interna.

En el comunicado se detalla que la decisión se sustenta en el Capítulo III del Estatuto, relacionado con faltas y sanciones. 

Allí se mencionan los numerales sobre renuncia expresa o tácita y deslealtad comprobada al partido. El documento lleva la firma del vicepresidente de RM, Francisco Ameglio.

Te puede interesar

San Miguelito: Presentan propuesta para que la AAUD asuma el control definitivo de la basura

San Miguelito: Presentan propuesta para que la AAUD asuma el control definitivo de la basura

 Enero 22, 2026
NO HABRÁ ‘CALLE ARRIBA’ NI ‘CALLE ABAJO’ EN REFORMAS EDUCATIVAS

NO HABRÁ ‘CALLE ARRIBA’ NI ‘CALLE ABAJO’ EN REFORMAS EDUCATIVAS

 Enero 22, 2026
Boyd: El Minsa ya cuenta con un esquema para la implementación de horario a nivel nacional

Boyd: El Minsa ya cuenta con un esquema para la implementación de horario a nivel nacional

 Enero 22, 2026
Panameños logran reincorporarse al mercado laboral a través de la mina

Panameños logran reincorporarse al mercado laboral a través de la mina

 Enero 22, 2026
Mulino presentó a Panamá como eje logístico y energético

Mulino presentó a Panamá como eje logístico y energético

 Enero 22, 2026

Además, el partido indicó que el caso será remitido al Tribunal de Honor y Disciplina para los trámites correspondientes. 

Con este paso, la salida de Campos queda formalizada dentro de los procedimientos internos del colectivo. RM no ofreció mayores detalles sobre las acciones que se puedan derivar de este proceso.

 

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¡Vivazos! Abogado y pastor estafaron millón y medio $$$ de iglesia en el west

¡Vivazos! Abogado y pastor estafaron millón y medio $$$ de iglesia en el west

Menor mata a un hombre y deja herido a otros dos

Menor mata a un hombre y deja herido a otros dos
¡Tristeza! Le meten cuchillo para robarle y lo mandan al otro mundo

¡Tristeza! Le meten cuchillo para robarle y lo mandan al otro mundo
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Muere el famoso Sito Morales, leyenda de la décima panameña

Muere el famoso Sito Morales, leyenda de la décima panameña