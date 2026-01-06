RM denuncia información falsa y advierten acciones legales

El partido Realizando Metas (RM) salió al paso este martes para desmentir información falsa que anda rodando como pólvora en grupos de WhatsApp, donde se habla de supuestas reuniones, convocatorias, levantamiento de datos y capacitaciones electorales que no han sido autorizadas por la organización política.

A través de un comunicado oficial, RM fue claro y directo: no ha dado permiso a ninguna persona ni empresa para actuar en nombre del partido en este tipo de actividades.

El mensaje no deja espacio para dudas. El partido aclaró que nadie está autorizado para:

Convocar reuniones en nombre de RM;

Recopilar o manejar datos personales, incluyendo información sobre jurados de mesa;

Dar capacitaciones o docencia electoral representando al colectivo.

Desde la directiva advirtieron que cualquier acción hecha por fuera de los canales oficiales no tiene validez y no compromete al partido, dejando claro que se trata de iniciativas ajenas y no reconocidas.

RM recordó que toda comunicación oficial se hace únicamente a través de sus cuentas oficiales y de voceros debidamente acreditados, por lo que pidieron a su membresía no dejarse confundir ni entregar información personal a terceros.

El comunicado también lanza una advertencia fuerte: Realizando Metas se reserva el derecho de tomar acciones legales y administrativas contra quienes usen de forma indebida su nombre, imagen o representación.

El documento está firmado por Francisco J. Ameglio, vicepresidente del partido, quien reiteró el llamado a mantenerse atentos y no caer en juega vivo político.