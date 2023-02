RM: no quiero más manzanillos

Ricardo Martinelli se confiesa un hombre cambiado, luego de haber pasado de la cumbre de la presidencia al abismo de una cárcel. Más humilde y con menos manzanillos. Más consciente sobre si lo que tiene enfrente es un adulador o un amigo sincero. Y con un plan de volver a la presidencia de Panamá para terminar lo que le quedó inconcluso y enmendar los errores, incorporando a la juventud en la recuperación económica.

"A mí no me importa nada, yo voy pa lante. Si en esto tengo que dejar la vida, la dejo", señaló Martinelli en el podcast de Oli Meza.

"Yo he estado arriba, en la cima, y he estado comiéndome un cable del bueno. Allá abajo de verdad, jodido".

"Eso (la cárcel) además de hacerme una mejor persona, me hace ver las cosas de forma distinta. A mí la plata no me importa. Ya estoy acostumbrado a la traición, a que me roben mis socios, a que la gente me haya rechazado, incluso familiares, y ahora me acepten, porque el panameño es muy conveniente. Cuando estás abajo te quieren joder y cuando estás arriba todo el mundo te quiere cepillar".

¿Cómo lo cambió la cárcel? "Me hizo ver las cosas desde otro punto de vista. La plata me vale. Me ha hecho entender más a la gente; simpatizo más con la gente. Veo cuando me están cepillando y cuando no me están cepillando. Cuando son sinceros o cuando no son sinceros".

Agrega que "uno aprende a conocer la miseria humana. La miseria humana aparece en todos los aspectos con la gente que menos tú te imaginas. Familia, amistades, vecinos, socios, compañeros de escuela... Pero para los años que me quedan de vida, sinceramente lo que quiero es hacer las cosas bien".

Señala RM que las dificultades que ha sufrido en los últimos años le han servido para desarrollar algo que le falta a los políticos panameños: la humildad.

"Lo único que no quiero es más manzanillos. A esos manzanillos hay que tirarles fleet. Todos son unos aduladores que están viendo a ver qué se llevan, qué lucran. Todos los gobiernos están llenos de manzanillos. Yo estaba lleno de manzanillos".

El mandatario destacó que de ganar las próximas elecciones de 2024, una de sus prioridades será darle más oportunidades a la juventud, porque el principal problema del país es el desempleo y el aumento del costo de la vida.

"Yo creo que aquí los partidos tenemos que modernizarnos, y tiene la juventud que empezar a involucrarse y participar, porque aquí los puestos se llenan con los buenos o con los malos. Los puestos están ahí para llenarse. Sea quien sea".

"El Estado es una gran empresa que debe velar por el bienestar de todos los panameños, pero a veces ponemos a una persona que nunca en su vida ha pagado una planilla. Tú no puedes esperar que esa persona genere plazas de empleo, sepa cobrar impuestos, entienda y sienta el sufrimiento del pueblo, del agricultor, del trabajador, de la persona que tiene que coger bus o metro, que usa taxi".

