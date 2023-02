RM promete reconciliación y convertir a Panamá en una Suiza

El candidato presidencial de Realizando Metas (RM), Ricardo Martinelli hizo un balance sobre la situación en Panamá e indicó que hay que hacer una unidad entre todos para sacar adelante al país y prometió que cuando deje el poder en el 2029, quiere que la nación sea la Suiza de América.

En un podcast con el comunicador y deportista Oli Meza, Martinelli hizo un recuento sobre cómo empezó en la vida empresarial en 1981, como dejó de trabajar en un banco para incursionar en el negocio de los supermercados. Algo que no fue fácil, donde incluso le tocó vivir hasta un saqueo en seis de los nueve supermercados que tenía para el año 1989.

Indicó que en el negocio de los supermercados se tiene que lidiar con muchas cosas, como exportaciones, importaciones, agricultores, salud, etc., algo que lo ayudó mucho a gobernar cuando fue presidente de la República de 2009 a 2014.

“Eso me ayudó mucho a entender cuál era la psiquis de un consumidor, porque aquí la gente cree que cuando se está en un partido político grande la gente va a votar por él y va a ganar, eso no es así, la gente va a votar por tí porque primero cree en tí, segundo porque tú le vas a resolver sus problemas, no tú te vas a resolver tus problemas”, dijo.

Comentó que uno de los grandes problemas que hay en Panamá, es que no hay trabajo, “la gente está pasando muchos problemas, todo está muy caro”.

“Tenemos un Gobierno, donde si yo quisiera hacer una campaña, solo diría cinco años más de Sabonge y el candidato del PRD está listo para la foto”, aseveró.

El político dijo que hay que hacer una unidad entre todos los panameños, dejar de estar peleando, ya que vienen tiempos muy duros y “la pandemia nos enseñó a todos, que aquí nadie es inmune. Vienen tiempos duros, tenemos que reconciliar el país”.

Argumentó que hay muchas personas que piensan que una persona como él, que ha pasado por tantos problemas, no se va a reconciliar con la gente.

“Este es mi último cartucho, mi último tiro, yo cuando salga de aquí voy a tener setenta y tantos años, tú crees que yo quiero salir con problemas, yo quiero dejar un legado, yo quiero que este país sea una Suiza, que ande”, afirmó.

Suiza posee uno de los mayores grados de desarrollo económico, con un nivel de pobreza casi inexistente y es sede de más de 850 compañías multinacionales.

Puntualizó que en 2014 le preguntaron sobre qué era lo más recordaba de su mandato y “yo dije solo una cosa, devolverle a los panameños la oportunidad de poder volver a soñar y aspirar ser lo que ellos más quieren ser. Aquí nos han truncado todos los sueños y por eso la gente migra”.

El líder de RM indicó que para poder llevarle propuestas al pueblo hay que comprender las necesidades del ciudadano.

Explicó que si bien es cierto en Panamá se vive en un Estado de democracia, no se puede permitir que sean otras personas las que lleguen al país y tengan que decir qué es lo que hay que hacer.

Martinelli expresó sus aspiraciones de cara al 2024, pero antes de eso detalla de dónde viene y hacia dónde quiere llegar.

Comentó que inició en la vida laboral como oficial de crédito de un banco donde ganaba $1,525 al mes. "En ese momento pensaba que era toda la plata del mundo", comentó.

Luego, cuando presentó su renuncia, le ofrecieron subirle el sueldo a $2,500.

Curiosamente, reconoce que durante su gestión como presidente estuvo lleno de manzanillos, pero que es algo que prácticamente todos los políticos tienen.

De algo sí está seguro, que hay mucha gente joven con talento en Panamá y son a ellos a los que hay que asignar y darles la oportunidad de crecer y hacer grande a este país.

