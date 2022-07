¡Rompen acuerdo que firmaron con el gobierno!

Luego de la realización de una asamblea general en el bastión de la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE), se tomó la decisión de romper delante de los medios de comunicación presentes el acta de compromiso que ellos mismos firmaron la noche del domingo con el vicepresidente de la república José Gabriel Carrizo, donde se establecía el congelamiento del combustible a $3.25 por galón.

El secretario general de AEVE, Luis Sánchez, denunció que el acta fue firmada bajo presión y se les había informado que lo pactado debía ser consultado con las bases y éstas hablaron alto y claro.

En el documento aparece la propia firma de Sánchez, integrante de la Alianza Nacional por los Derechos de los Pueblos (Anadepo), que aglutina a la mayoría de las organizaciones en protesta.

Destacó que el documento se rompió debido a que no se les consultó a las bases, y además no han concluido con la discusión de los otros puntos que son la canasta básica de alimentos y sobre el alto costo de los medicamentos.

El dirigente de AEVE exclamó: "hoy rompo frente a las cámaras lo que se firmó el día (domingo). porque me debo a las bases y las bases son las que tienen último mandato...yo me acojo al mandato de las bases, gústele o no, pero las bases son las que deciden", sentenció Sánchez.

Durante la asamblea con la dirigencia magisterial, Sánchez dejó claro que la propuesta de $3.25 para congelar el precio del combustible no salió del vicepresidente Carrizo, sino de la dirigencia.

