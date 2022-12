Roux se niega a convención extraordinaria; impugnarán decisión

Panamá- El presidente del partido Cambio Democrático, Rómulo Roux viola, una vez más, los estatutos al negar la realización de una Convención Nacional Extraordinaria solicitada por la mayoría de los convencionales, tal como lo establece la legislación del partido, tal como ya lo había advertido la diputada y secretaria general Yanibel Ábrego e irrespetando el sentir de los 1,260 Convencionales que firmaron la solicitud.

Ábrego en entrevista televisiva manifestó, este miércoles, que Rómulo Roux debía estar rechazando la solicitud de Convención Extraordinaria y que se impugne tal decisión, al Tribunal Electoral, toda vez que los estatutos del partido contemplan la realización de la misma: ¨para escoger una Junta Directiva Provisional que garantice la transparencia y democracia en las elecciones internas¨.



En nota entregada a Rómulo Roux, los convencionales solicitaron que se les permitiera elegir una nueva Junta Directiva Provisional, ya que se oponen a que la actual dirija el Partido más allá del plazo para el cual fue electa; y en especial frente a los próximos comicios electorales.



Roux, de acuerdo a Yanibel Ábrego, ha hecho de todo para dilatar las elecciones y para mantenerse como presidente del CD y no puede estar por encima de la ley. Su falta de liderazgo y la dictadura que mantiene en el partido es cuestionada por la mayoría de la membresía que quiere que pronto salga la actual Junta Directiva, que no decide nada y solo hace lo que este le indica¨.



Rómulo interpreta la ley a su conveniencia y lo hace para permanecer en el cargo más allá de lo que la ley le permite Las actuales autoridades, lideradas por Roux, pretenden determinar candidaturas y postulaciones de a dedo, para las elecciones primarias, lo que es antidemocrático e ilegítimo, por ello en los próximos días diputados, representantes, alcaldes, convencionales y líderes del CD acudiremos al Tribunal Electoral a pedirle a los Magistrados que hagan cumplir la ley y que se respete la voluntad de la mayoría.



La solicitud de Convención Extraordinaria, se basó en la ausencia de liderazgo, malos manejos políticos y administrativos del partido, dictadura por parte de Rómulo Roux para hacer alianza con los panameñistas, a espalda de las bases, por haber dilatado los términos para no hacer elección de convencionales en los tiempos que corresponden y elegir una Junta Directiva Provisional en enero de 2023, como legalmente corresponde y ha ordenado el Tribunal Electoral (TE), en sala de acuerdo 37-1 de 7 de julio de 2022.



La diputada sostuvo que el partido desea ser parte del gobierno con Ricardo Martinelli quien traerá empleos, mejor salud y educación, como ya lo ha hecho. ¨no queremos que nos regalen nada, queremos ir a las urnas y que sea la mayoría los que decidan la hoja de ruta y quienes serán las próximas autoridades del partido¨.

