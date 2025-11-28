Nacional - 28/11/25 - 09:51 AM

Sacan a 9 habitantes de calles de las avenidas de Colón

Estas personas recibieron alimentos calientes, artículos de aseo personal y un acompañamiento básico,

 

Por: Diómedes Sánchez S / Crítica -

Nueve habitantes de calle fueron intervenidos en plena madrugada del jueves para viernes por la alcaldía del distrito de Colón, a través de su equipo de Gestión Social, durante una jornada dedicada a brindar apoyo a quienes sobreviven en las calles del Barrio Sur.

Estas personas recibieron alimentos calientes, artículos de aseo personal y un acompañamiento básico, con la intención de ofrecerles una atención inmediata y un respiro a su dura realidad.

Después de la jornada, fueron trasladados a la Fundación Rescatados por Su Sangre, donde continuarán recibiendo apoyo y un espacio seguro para iniciar un proceso de recuperación.

La alcaldía colonense ha reiterado que estas acciones buscan mejorar la calidad de vida de estas personas, trabajar en su reinserción social y devolverles la dignidad que todo ser humano merece.

Este esfuerzo se desarrolla junto a la Fundación Rescatados por Su Sangre, unidades de la Policía Nacional y empresas privadas solidarias que se suman a esta causa.

Las autoridades señalan que es necesario recoger, atender y acompañar a estas personas para reintegrarlas a la comunidad, ya que muchas enfrentan adicciones, problemas de salud mental o han sido abandonadas en la vía pública a su suerte.

Te puede interesar

Boquete se tira a la calle para celebrar su independencia

Boquete se tira a la calle para celebrar su independencia

Noviembre 28, 2025
Aguaseo mete mano y arranca plan para levantar cerros de basura

Aguaseo mete mano y arranca plan para levantar cerros de basura

Noviembre 28, 2025
Sacan a 9 habitantes de calles de las avenidas de Colón

Sacan a 9 habitantes de calles de las avenidas de Colón

 Noviembre 28, 2025
Muere el empresario y exministro Gabriel Diez Polack

Muere el empresario y exministro Gabriel Diez Polack

 Noviembre 28, 2025
Cae banda extranjera con droga, fusiles y piezas de avioneta en Chilibre

Cae banda extranjera con droga, fusiles y piezas de avioneta en Chilibre

Noviembre 28, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se filtran detalles sobre crímenes en Los Nogales, Torremolinos y Concepción

Se filtran detalles sobre crímenes en Los Nogales, Torremolinos y Concepción

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Hallan cadáver de adulto mayor flotando en canal de Chiriquí

Hallan cadáver de adulto mayor flotando en canal de Chiriquí
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Sin dinero para medicinas: Cruda realidad que cobró la vida de bebé en Barú

Sin dinero para medicinas: Cruda realidad que cobró la vida de bebé en Barú