Sacan a 9 habitantes de calles de las avenidas de Colón

Nueve habitantes de calle fueron intervenidos en plena madrugada del jueves para viernes por la alcaldía del distrito de Colón, a través de su equipo de Gestión Social, durante una jornada dedicada a brindar apoyo a quienes sobreviven en las calles del Barrio Sur.

Estas personas recibieron alimentos calientes, artículos de aseo personal y un acompañamiento básico, con la intención de ofrecerles una atención inmediata y un respiro a su dura realidad.

Después de la jornada, fueron trasladados a la Fundación Rescatados por Su Sangre, donde continuarán recibiendo apoyo y un espacio seguro para iniciar un proceso de recuperación.

La alcaldía colonense ha reiterado que estas acciones buscan mejorar la calidad de vida de estas personas, trabajar en su reinserción social y devolverles la dignidad que todo ser humano merece.

Este esfuerzo se desarrolla junto a la Fundación Rescatados por Su Sangre, unidades de la Policía Nacional y empresas privadas solidarias que se suman a esta causa.

Las autoridades señalan que es necesario recoger, atender y acompañar a estas personas para reintegrarlas a la comunidad, ya que muchas enfrentan adicciones, problemas de salud mental o han sido abandonadas en la vía pública a su suerte.