Sacan ballena muerta del Muelle 16 en Balboa

Balboa, Panamá. Una ballena apareció muerta bajo el Muelle 16, en Ancón, y la Aeronaval tuvo que entrar al quite.

El animal era una Balaenoptera edeni, la ballena de Bryde.

Estaba descompuesta y tirada justo donde trabajan los barcos, así que era un riesgo para la gente y la operación del puerto.

Primero llegaron en lancha a ver qué pasaba. Rápido se dieron cuenta que hacía falta un equipo especial.

Buceadores y una unidad de patrullaje grande se encargaron de levantarla y moverla a un sitio seguro.

Todo se hizo siguiendo protocolos ambientales y de seguridad, en coordinación con el Ministerio de Ambiente. Buscaban evitar problemas de salud y que se interrumpiera el puerto.

Al final, el operativo salió sin incidentes, el animal fue retirado y el puerto volvió a la normalidad.