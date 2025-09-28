Nacional - 28/9/25 - 12:25 PM

Sacan más de dos mil libras de basura de playa en la Costa Arriba

Esta basura es considerada una grave amenaza para la biodiversidad marina y la salud pública, por lo que fue retirada del área.

 

Por: Diómedes Sánchez S. / Crítica -

Mil 400 libras de basura fueron extraídas de la playa de Palmira, ubicada en el distrito de Santa Isabel, en la Costa Arriba de Colón, como parte de las acciones de limpieza de playas y conservación del medio ambiente en esta zona, por entidades de la junta técnica y voluntarios de la población costera.

En esta acción comunitaria participaron más de 30 voluntarios de la comunidad de Palmira y funcionarios de la Junta Técnica, además de estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá.

Entre los residuos recolectados se encontraban plásticos, vidrio, latas, electrodomésticos, neumáticos, canastas plásticas e hieleras.

Durante el mes de septiembre se desarrollaron diversas actividades de concienciación y limpieza en playas de la provincia de Colón, dirigidas a la conservación de los océanos y la protección del medio ambiente para las futuras generaciones.

Muchos de estos desechos son generados por visitantes, las comunidades e incluso basura que proviene de barcos que desechan residuos en el mar, los cuales llegan a las orillas de las playas.

