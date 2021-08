Sáez Llorens tilda de delincuentes a los antivacunas

El médico Infectólogo, Xavier Sáez Llorens señaló que los activistas antivacunas pueden ser catalogados como "delincuentes" al atemorizar a otros para que no se vacunen siendo realmente un problema serio que hay que combatir enérgicamente

"Es importante diferenciar entre una persona que genuinamente por temor, porque ha tenido Covid-19 anteriormente, porque le fue mal con una vacuna meses o años antes, que decida no vacunarse, esa es una decisión personal... eso es bien distinto, y ahí yo no estoy de acuerdo con obligarlas, sino con intentar educar, convencer”, expresó el infectólogo en "Debate Abierto".

Sáez Llorens indicó que es importante diferenciar entre quien de forma genuina decide no vacunarse por distintas razones y el activista antivacunas.

El pediatra infectólogo advierte que un activista antivacunas provoca que no lleguemos a la inmunidad de grupo rápidamente, porque mucha gente va a estar reticente a la vacunación, afecta a su entorno porque no es vacunado y ya se ha visto que entre la población no vacunada, es que se genera esta fábrica de variantes virales, y ese activista antivacunas lo que está provocando es que haya un retraso en la reactivación económica, en la reactivación educativa del país, o sea que realmente representa un problema espectacular para el estado.

Por otro lado, Sáez Llorens sostuvo que una persona que no se vacuna y es internado en Unidades de Cuidados Intensivos en un hospital público le cuesta al Estado de $50 mil a $100 mil, siendo no el Estado sino todos nosotros los que pagamos de los impuestos las finanzas públicas.