Nacional - 11/11/25 - 08:23 PM

¡Salvan a 300 familias de ser desalojadas en Bocas!

Tras intensas conversaciones con el propietario del terreno, se logró que las familias no fueran desalojadas

 

Por: Redacción / Crítica -

La Ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, y el Vice Ministro de Vivienda, Fernando Méndez, evitaron este martes el desalojo de 300 personas que viven en la comunidad de La Mesa, en Bocas del Toro.

Tras intensas conversaciones con el propietario del terreno, se logró que las familias no fueran desalojadas y se acordó realizar un censo oficial para determinar la cantidad exacta de personas, niños y adultos que habitan el lugar.

Ambos funcionarios se encuentran en Bocas del Toro coordinando las jornadas de reclutamiento, donde se espera contratar 3,000 personas en la primera etapa y 2,000 más después, lo que ayudará a reactivar la economía de la provincia.

Hoy se recibieron cerca de 400 solicitudes, informó la ministra, y aseguró que la jornada continuará en los próximos días.

Te puede interesar

¡Salvan a 300 familias de ser desalojadas en Bocas!

¡Salvan a 300 familias de ser desalojadas en Bocas!

Noviembre 11, 2025
¡Lleno total! Más de 3 mil buscan empleo en La Pintada

¡Lleno total! Más de 3 mil buscan empleo en La Pintada

 Noviembre 11, 2025
Gabinete aprueba compra de 4 aviones por más de $76 millones

Gabinete aprueba compra de 4 aviones por más de $76 millones

Noviembre 11, 2025
Autorizan contratos para reparar daños por lluvias en Boquete

Autorizan contratos para reparar daños por lluvias en Boquete

 Noviembre 11, 2025
Procurador: Caso Carrizo sigue en manos de la Contraloría

Procurador: Caso Carrizo sigue en manos de la Contraloría

 Noviembre 11, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí