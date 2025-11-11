¡Salvan a 300 familias de ser desalojadas en Bocas!

La Ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, y el Vice Ministro de Vivienda, Fernando Méndez, evitaron este martes el desalojo de 300 personas que viven en la comunidad de La Mesa, en Bocas del Toro.

Tras intensas conversaciones con el propietario del terreno, se logró que las familias no fueran desalojadas y se acordó realizar un censo oficial para determinar la cantidad exacta de personas, niños y adultos que habitan el lugar.

Ambos funcionarios se encuentran en Bocas del Toro coordinando las jornadas de reclutamiento, donde se espera contratar 3,000 personas en la primera etapa y 2,000 más después, lo que ayudará a reactivar la economía de la provincia.

Hoy se recibieron cerca de 400 solicitudes, informó la ministra, y aseguró que la jornada continuará en los próximos días.