San Juan Bosco vuelve a la calle: fe juvenil tomará la capital este 31

La devoción sale otra vez a caminar. Este sábado 31 de enero de 2026, la ciudad vivirá uno de sus actos religiosos más sentidos con la procesión en honor a San Juan Bosco, patrono de la juventud panameña.

La cita arranca a las 4:00 p.m. desde la Basílica Menor Don Bosco, en el corazón de la capital.

No es una caminata cualquiera. Es el acto central de las fiestas patronales y cada año convoca a familias enteras, jóvenes, adultos mayores y devotos que llegan desde distintos puntos del país.

La imagen del santo vuelve a recorrer las calles entre rezos, cantos y promesas cumplidas.

Este año la celebración se desarrolla bajo el lema “Con Don Bosco y María, creyentes y libres para servir”, un mensaje directo a la juventud, en tiempos donde muchos buscan rumbo, apoyo y esperanza. La organización espera una alta participación de feligreses, como suele ocurrir con uno de los santos más queridos del pueblo panameño.

Autoridades religiosas pidieron a los asistentes llegar con tiempo, respetar el orden del recorrido y vivir la jornada con recogimiento.

San Juan Bosco vuelve a salir. Y cuando él camina, la fe del barrio camina con él.