San Miguelito: AAUD recoge más de medio millón de libras de desechos en el primer día

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) inició desde ayer un operativo especial de limpieza en el distrito de San Miguelito, como parte de un plan de transición para mejorar el servicio de recolección de desechos y evitar un desastre sanitario.

Personal de barrido, fumigación y recolectores; 40 camiones volquetes, 20 retroexcavadoras y 5 camiones compactadores serán utilizados para limpiar todo San Miguelito, de acuerdo con Ovil Moreno, administrador de la AAUD.

"El equipo completo de la Autoridad de Aseo estará presente en San Miguelito, sin descuidar el distrito capital, que sigue siendo nuestra responsabilidad", expresó Moreno.

El apoyo de la AAUD abarcará los nueve corregimientos del distrito, iniciando en las calles principales para retirar el excedente de basura y luego hacer un barrido total en las distintas comunidades.

Moreno indicó anoche que solo ayer, en medio día de trabajo, fueron recolectadas más de 250 toneladas de basura. "Por decirlo de otra forma, más de medio millón de libras de desechos hemos recogido", destacó.

Añadió que hay muchos puntos críticos, “pero lo vamos a atacar”.

Por su parte, la alcaldesa Irma Hernández, quien agradeció la ayuda del presidente José Raúl Mulino, indicó: "Hoy (ayer) arrancamos con un distrito no estando sucio. Esperamos que este apoyo se consolide y que sigamos recibiéndolo. Estamos en un proceso de transformación de la empresa; el 18 de enero sale la empresa actual que por 25 años ha tenido al distrito con las consecuencias que estamos sufriendo de camino a su salida".

Hernández recordó a los residentes del distrito que existe una frecuencia de paso de los camiones recolectores, por lo que les solicitó cuidar la manera en que depositen sus residuos.

Este operativo se realizará en horario de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. y se extenderá hasta el 18 de enero, día en que culmina el contrato con la empresa recolectora actual, Revisalud.

A partir del 19 de enero entrarán a operar tres nuevas empresas, con el acompañamiento de la AAUD.

"Este 19 de enero, tres empresas empezarán a brindar el servicio de recolección de desechos en San Miguelito, mientras se consolida nuestro proceso más estructurado con una empresa estable", dijo Hernández.

Ante esta crisis, el presidente José Raúl Mulino ordenó la inmediata intervención de la AAUD y la secretaria de Metas.