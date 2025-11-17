San Miguelito activa plan para evitar que diciembre se convierta en un basural

La alcaldesa del distrito de San Miguelito, Ima Hernández, presentó este lunes el plan “Misión Limpieza”, un conjunto de medidas que se implementarán durante los meses de noviembre y diciembre con el fin de fortalecer la gestión de residuos en el distrito.

Hernández explicó que diciembre es el mes de mayor generación de basura. El año pasado se registraron alrededor de 520 toneladas diarias, un incremento del 30% respecto al resto del año. Por ello, anunció la activación de operativos especiales para evitar que el aumento de desechos derive en una posible crisis sanitaria.

Durante las últimas semanas hemos eliminado puntos críticos y avanzado en múltiples comunidades; sin embargo, aún queda mucho por hacer.



La alcaldesa detalló las acciones que se ejecutarán en el marco del plan:

* Incremento de jornadas especiales de recolección y reciclaje.

* Ampliación de rutas para la recolección de desechos voluminosos.

* Continuidad del Auto Rápido de Reciclajeen Los Andes Mall y Villa Lucre.

* Operación semanal del Billy Truck, que recorrerá los corregimientos todos los miércoles.

* Limpieza permanente en puntos críticos para prevenir focos de contaminación.

Mayor fiscalización a Revisalud

La Alcaldía también reforzará la supervisión a la empresa recolectora Revisalud, que actualmente cumple entre el 75% y 80% del servicio. La vigilancia será más estricta hasta el cierre del contrato y se aplicarán multas de B/. 25.00 a B/. 5,000 a quienes incumplan la normativa. Estas sanciones serán respaldadas con imágenes captadas por cámaras instaladas en distintos sectores del distrito.

Avances en el proceso de licitación

Mientras avanza la selección de una nueva empresa de recolección, la Alcaldía abrió en Panamá Compra el período para recibir cotizaciones de las compañías interesadas en participar en el plan de transición que arrancará el 19 de enero.

Las propuestas podrán presentarse hasta el 21 de noviembre, y el acto de licitación para el nuevo contrato se mantiene para el 27 de noviembre.

Actualización de datos para la tasa de aseo

Hernández informó además que, ante la falta de entrega de los montos de la tasa de aseo por parte de la empresa actual, la Alcaldía inició un proceso de actualización de datos. A partir del 19 de enero, el Municipio asumirá directamente el cobro.



Los residentes pueden actualizar su información en las oficinas municipales, en la página web o vía WhatsApp (6850-5613), presentando su factura de luz y el monto que pagan actualmente.

