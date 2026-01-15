San Miguelito: Contralor e Irma Hernández se enfrentan por crisis de la basura

La crisis en la recolección de basura en el distrito de San Miguelito ha provocado un enfrentamiento público entre la alcaldesa Irma Hernández y el contralor general de la República, Anel Flores, en medio de advertencias sobre un posible riesgo sanitario.

La controversia surge luego de que el Consejo de Gabinete aprobara el martes una resolución que ordena a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) asumir el control total del servicio de recolección de desechos, ante la inminente terminación del contrato con la empresa Revisalud.

Autonomía municipal en disputa

Este miércoles, la alcaldesa Hernández cuestionó la decisión del Gabinete y pidió que se respete la autonomía municipal y los procesos administrativos que ya estaban en marcha. Aseguró que la medida la tomó por sorpresa y que se enteró de la resolución al mismo tiempo que la ciudadanía.

Hernández también señaló que los propietarios de las empresas involucradas están preocupados por las inversiones realizadas, por lo que solicitó al presidente José Raúl Mulino que derogue la resolución y permita el refrendo de los contratos de tres empresas, aprobados por el Consejo Económico Nacional, para que inicien operaciones el lunes 19 de enero.

Respuesta de la Contraloría

La alcaldesa reveló que recibió una llamada del contralor Flores solicitando una reunión con Revisalud, acción que cuestionó desde el punto de vista ético. “No voy a permitir que se utilice la principal necesidad del distrito de San Miguelito para beneficiar a algunas empresas o a algunos”, afirmó.

Ante estas declaraciones, el contralor Anel Flores respondió que actuó únicamente como intermediario, ya que la empresa había intentado sin éxito reunirse con la alcaldesa durante varias semanas.

Flores explicó que antes del inicio del Consejo de Gabinete del martes (3:30 p.m.), la Contraloría no había recibido los contratos de las tres empresas, por lo que subrayó que no se puede refrendar documentación que no ha sido presentada formalmente.

En un comunicado oficial, la Contraloría General de la República aclaró que los contratos no ingresaron en su totalidad el 8 de enero, como se afirmó públicamente. Detalló que dos contratos fueron recibidos ese día a las 3:50 p.m. en la Oficina de Fiscalización del Municipio, mientras que el ingreso formal a la sede principal ocurrió el 13 de enero, fecha desde la cual siguieron el curso regular del proceso de fiscalización previa.

“La trazabilidad documental y los registros oficiales acreditan el cumplimiento estricto de los plazos administrativos, por lo que no existe dilación ni irregularidad imputable a esta institución”, sostuvo la entidad.

La Contraloría precisó además que la AAUD fue debidamente autorizada para asumir el servicio a partir del 19 de enero de 2026.

“Esta Contraloría no funciona bajo presión. Nuestro trabajo es fiscalizar para proteger los intereses de los dineros nacionales”, sentenció Flores, quien lanzó duras críticas contra la alcaldesa, a quien calificó como “ventríloca de alguien más” y de actuar como “niña consentida”.

AAUD: no habrá aumento en la tarifa

Por su parte, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) informó que no habrá aumento en la tarifa de la tasa de recolección de basura en San Miguelito.

La entidad confirmó que asumirá por completo el servicio desde el próximo 19 de enero, tras la finalización del contrato con Revisalud, y reiteró que toda la información será difundida exclusivamente a través de sus canales oficiales.

“Con la misma operatividad y compromiso, continuaremos trabajando”, aseguró la AAUD.