San Miguelito inicia fumigación de escuelas para evitar propagación del dengue

El Ministerio de Salud (Minsa) inició este viernes una jornada de fumigación contra el dengue en centros educativos del distrito de San Miguelito, previo al inicio del año escolar 2026, informó Algis Torres, director regional de Salud del distrito.

Según Torres, el operativo abarcará 40 centros educativos. Para hoy, se tenía contemplada la fumigación de 10 escuelas y la jornada continuará mañana y el domingo "para que cuando los niños entren —sobre todo los maestros que inician el 23—, por lo menos las escuelas estén libres de criaderos de mosquito".

"Lo importante de esto (la fumigación) es tratar de eliminar los criaderos de mosquitos en estas áreas, ya que San Miguelito tiene a los corregimientos con más dengue, como Belisario Frías y Arnulfo Arias", expresó a TVN Noticias.

De acuerdo con Torres, estas acciones que se realizan en coordinación con la Autoridad de Aseo Urbana y Domiciliario de Panamá (AAUD) han permitido reducir los casos de dengue en la región.

"Hemos disminuido; para fechas anteriores ya teníamos 300 y tantos casos. A esta fecha tenemos 75 casos y no tenemos ninguna defunción, que es lo más importante", dijo.

Cabe destacar que para la semana epidemiológica N.° 4, se registran 637 casos de dengue a nivel nacional. De esa cifra, 564 casos son sin signos de alarma, 72 con signos de alarma y se reporta 1 caso de dengue grave.