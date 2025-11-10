San Miguelito: Reportan segunda muerte por dengue y caso de tosferina



El distrito de San Miguelito ha registrado su segunda muerte por dengue, una mujer de 51 años, residente en el corregimiento Arnulfo Arias Madrid. Este lamentable deceso ocurrió durante la semana epidemiológica N°42, que abarcó del 12 al 18 de octubre de 2025.

En cuanto a los casos de dengue, San Miguelito ocupa la segunda posición a nivel regional con 2,404 casos confirmados. La mayor concentración de estos casos se encuentra en los corregimientos de Belisario Porras y Belisario Frías.

Por otro lado, en las últimas semanas también se reportó un caso de tosferina en el distrito. La paciente, una mujer de 46 años residente en el sector de Tinajitas, se atendió inicialmente en el sector privado y luego acudió a un centro de salud, donde logró recuperarse,



El Ministerio de Salud (Minsa) mantiene una vigilancia sanitaria activa, especialmente en las comunidades indígenas de San Miguelito, que presentan una alta concentración poblacional y que podrían facilitar la transmisión de la tosferina debido a los desplazamientos hacia diferentes puntos del país.

Ante la situación, las autoridades sanitarias hacen un llamado a la población a vacunarse , recordando que las vacunas son gratuitas y seguras.