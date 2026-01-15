Santa Ana destapa su sistema de drenajes tras 40 años de abandono

Después de 40 años de abandono, los drenajes pluviales y el sistema de alcantarillado del corregimiento de Santa Ana fueron destapados y limpiados de forma integral, poniendo fin a las inundaciones, malos olores y aguas servidas que durante décadas representaron un serio riesgo para la salud pública.

La representante de Santa Ana, Kira Ponce, explicó que se trataba de un proyecto pendiente desde el inicio de su administración y que, gracias al respaldo del Consorcio Saneamiento de la Bahía, el uso de equipos especializados y el apoyo de la junta comunal, fue posible ejecutar una intervención profunda y sostenida.

“En Santa Ana se realizó un trabajo serio y planificado de saneamiento del alcantarillado. No fue improvisado ni aislado; fue un esfuerzo coordinado para resolver un problema que afectaba a la comunidad desde hace más de cuatro décadas”, afirmó Ponce.

Los trabajos se concentraron en cámaras de inspección y se iniciaron en la avenida B, extendiéndose a todas las vías principales del corregimiento, incluyendo calles 15, 16 y 17, avenida Ancón, Patio Richet, calle C y calle E, con el objetivo de eliminar todos los puntos críticos.

Según la representante, el resultado fue altamente positivo, ya que se liberaron tuberías colapsadas por acumulación de grasa y desechos, lo que permitió mejorar el flujo del agua, reducir los malos olores y evitar desbordes que afectaban directamente a los residentes.

“Esto no es solo un tema técnico; es mejorar la calidad de vida de los santaneros, reducir riesgos sanitarios y ofrecer un entorno más digno para quienes viven y trabajan en Santa Ana”, recalcó.

Estas acciones forman parte del Proyecto de Saneamiento de la Bahía de Panamá, una iniciativa que busca rescatar las condiciones sanitarias y ambientales del área metropolitana, eliminando la descarga de aguas residuales sin tratar en ríos, quebradas y zonas costeras, en beneficio de 1.2 millones de personas.

El deterioro de la bahía de Panamá ha sido consecuencia del colapso del alcantarillado sanitario, el uso de tanques sépticos y la construcción de letrinas en zonas vulnerables. Con proyectos como el ejecutado en Santa Ana, se da un paso firme para revertir décadas de contaminación y abandono ambiental.