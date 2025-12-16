¡Saque su paraguas! Aviso de vigilancia por lluvias.

IMHPA informó que se mantiene vigente un aviso de vigilancia por lluvias persistentes hasta el próximo 18 de diciembre. Las autoridades reiteran el llamado a la población a seguir las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil, especialmente ante la ocurrencia de tormentas eléctricas.

Desde la madrugada se registraron lluvias dispersas que ingresaron desde los litorales hacia Panamá Golfo-Este, la comarca Emberá Wounaan (Sambú), la provincia de Colón y el norte de Veraguas.

Durante la mañana, se prevé una disminución de la cobertura nubosa, predominando cielo parcialmente nublado, lo que permitirá un ligero calentamiento diurno. Las temperaturas se mantendrán dentro de los rangos habituales para la temporada: no superarán los 30 °C en el Occidente y estarán por debajo de los 29 °C en el centro y Oriente.

El clima a lo largo del día presentará variaciones, con lluvias en distintos periodos, sobre todo en el Oriente y zonas comarcales, mientras que la zona intermedia tendrá cielos más despejados.

El IMHPA recomienda a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales y redes sociales para cualquier actualización del pronóstico.

Hoy la mañana comenzará con gran cobertura nubosa, sobre todo en el Oriente, donde se esperan lluvias intermitentes en Panamá Este, golfo de Panamá, Darién y Sambú.

Algunas lluvias más aisladas podrían sentirse en sectores de Colón, Bocas del Toro y sur de Azuero, mientras que la zona intermedia del país disfrutará de un breve calentamiento diurno.

Para más información sobre el clima en Panamá, visita www.imhpa.gob.pa y sus redes sociales.