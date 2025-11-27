Nacional - 27/11/25 - 01:43 PM

Se acabó despilfarro: Alcaldía recorta millones y mete plata donde sí duele

La Alcaldía tiene un presupuesto de B/.242,349,323,

 

Por: Redacción / Crítica

La Alcaldía de Panamá presentó su Presupuesto 2026, un bolsón de B/.242,349,323, que llega con el mensaje de menos despilfarro y más inversión directa en la gente,

Es una cifra histórica porque marca un frenazo al gasto innecesario y un giro hacia la austeridad y la transparencia.

Este plan de gasto es 25% menor que el que dejó la administración pasada, y según la Alcaldía, eso demuestra que se acabaron los lujos y los “gastos de vitrina”.

Recortes que sí se sienten en la calle

La actual administración reafirmó su línea de disciplina fiscal mostrando recortes contundentes, no cosméticos:

  • Cero alquileres de carros (reducción del 100%).
  • Cero viajes y viáticos (reducción del 100%).
  • Cero pagos de telefonía celular para funcionarios.
  • Menos planilla administrativa, ajustada “a lo que realmente se necesita”.

Toda esta plata ahorrada, según explicaron, está siendo dirigida hacia obras comunitarias reales, no hacia gastos de oficina.

Comparativos 2024–2026: la plata se usa distinto

Los informes financieros mostraron que:

  • El presupuesto 2024 fue de B/.325,580,000.
  • Para 2026 cae a B/.242,349,323, una reducción de –24.26%.
  • En comparación con 2021, la caída es de B/.34,601,177 (–12.5%).

En ejecución, también se vio el cambio:

  • La administración pasada solo ejecutó 50.9% del presupuesto 2024.
  • En 2025, con los nuevos lineamientos, la ejecución subió a 53.4%.

¿Dónde va la plata en 2026?

Del total aprobado:

  • B/.169,941,519 para la sede municipal.
  • B/.72,407,804 para Descentralización, la parte que toca obras en barrios, juntas comunales y participación ciudadana.

Rendición de cuentas: cuatro pilares

  1. Pago responsable de la deuda que dejaron, evitando recargos.
  2. Ingresos mayores que los gastos, pa’ evitar déficit.
  3. Trámites más rápidos para que las obras lleguen a los corregimientos sin tanta vuelta.
  4. 39 proyectos en marcha y nuevas obras para 2026.

Obras priorizadas: lo que viene

El presupuesto 2026 trae recursos para:

  • Parques infantiles inclusivos.
  • Reparación de calles, veredas y accesos comunitarios.
  • Paradas inteligentes.
  • Fase 2 de la renovación de piscinas municipales.
  • Más cámaras y tecnología para el Servicio de Vigilancia Municipal.

Un empujón extra

Además del presupuesto base, habrá B/.5 millones adicionales para obras comunitarias, mantenimiento urbano y programas sociales.

La Alcaldía asegura que con este presupuesto se deja atrás el desorden y los gastos sin sentido. Menos lujo, más barrio. Ese es el mensaje que quieren que llegue claro al bolsillo y a la vida diaria de la gente.

