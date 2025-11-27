Se acabó despilfarro: Alcaldía recorta millones y mete plata donde sí duele

La Alcaldía de Panamá presentó su Presupuesto 2026, un bolsón de B/.242,349,323, que llega con el mensaje de menos despilfarro y más inversión directa en la gente,

Es una cifra histórica porque marca un frenazo al gasto innecesario y un giro hacia la austeridad y la transparencia.

Este plan de gasto es 25% menor que el que dejó la administración pasada, y según la Alcaldía, eso demuestra que se acabaron los lujos y los “gastos de vitrina”.

Recortes que sí se sienten en la calle

La actual administración reafirmó su línea de disciplina fiscal mostrando recortes contundentes, no cosméticos:

Cero alquileres de carros (reducción del 100% ).

(reducción del ). Cero viajes y viáticos (reducción del 100% ).

(reducción del ). Cero pagos de telefonía celular para funcionarios.

para funcionarios. Menos planilla administrativa, ajustada “a lo que realmente se necesita”.

Toda esta plata ahorrada, según explicaron, está siendo dirigida hacia obras comunitarias reales, no hacia gastos de oficina.

Comparativos 2024–2026: la plata se usa distinto

Los informes financieros mostraron que:

El presupuesto 2024 fue de B/.325,580,000 .

. Para 2026 cae a B/.242,349,323 , una reducción de –24.26% .

, una reducción de . En comparación con 2021, la caída es de B/.34,601,177 (–12.5%).

En ejecución, también se vio el cambio:

La administración pasada solo ejecutó 50.9% del presupuesto 2024.

del presupuesto 2024. En 2025, con los nuevos lineamientos, la ejecución subió a 53.4%.

¿Dónde va la plata en 2026?

Del total aprobado:

B/.169,941,519 para la sede municipal.

para la sede municipal. B/.72,407,804 para Descentralización, la parte que toca obras en barrios, juntas comunales y participación ciudadana.

Rendición de cuentas: cuatro pilares

Pago responsable de la deuda que dejaron, evitando recargos. Ingresos mayores que los gastos, pa’ evitar déficit. Trámites más rápidos para que las obras lleguen a los corregimientos sin tanta vuelta. 39 proyectos en marcha y nuevas obras para 2026.

Obras priorizadas: lo que viene

El presupuesto 2026 trae recursos para:

Parques infantiles inclusivos.

Reparación de calles, veredas y accesos comunitarios.

Paradas inteligentes.

Fase 2 de la renovación de piscinas municipales.

Más cámaras y tecnología para el Servicio de Vigilancia Municipal.

Un empujón extra

Además del presupuesto base, habrá B/.5 millones adicionales para obras comunitarias, mantenimiento urbano y programas sociales.

La Alcaldía asegura que con este presupuesto se deja atrás el desorden y los gastos sin sentido. Menos lujo, más barrio. Ese es el mensaje que quieren que llegue claro al bolsillo y a la vida diaria de la gente.