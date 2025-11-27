Se acabó despilfarro: Alcaldía recorta millones y mete plata donde sí duele
La Alcaldía tiene un presupuesto de B/.242,349,323,
La Alcaldía de Panamá presentó su Presupuesto 2026, un bolsón de B/.242,349,323, que llega con el mensaje de menos despilfarro y más inversión directa en la gente,
Es una cifra histórica porque marca un frenazo al gasto innecesario y un giro hacia la austeridad y la transparencia.
Este plan de gasto es 25% menor que el que dejó la administración pasada, y según la Alcaldía, eso demuestra que se acabaron los lujos y los “gastos de vitrina”.
Recortes que sí se sienten en la calle
La actual administración reafirmó su línea de disciplina fiscal mostrando recortes contundentes, no cosméticos:
- Cero alquileres de carros (reducción del 100%).
- Cero viajes y viáticos (reducción del 100%).
- Cero pagos de telefonía celular para funcionarios.
- Menos planilla administrativa, ajustada “a lo que realmente se necesita”.
Toda esta plata ahorrada, según explicaron, está siendo dirigida hacia obras comunitarias reales, no hacia gastos de oficina.
Comparativos 2024–2026: la plata se usa distinto
Los informes financieros mostraron que:
- El presupuesto 2024 fue de B/.325,580,000.
- Para 2026 cae a B/.242,349,323, una reducción de –24.26%.
- En comparación con 2021, la caída es de B/.34,601,177 (–12.5%).
En ejecución, también se vio el cambio:
- La administración pasada solo ejecutó 50.9% del presupuesto 2024.
- En 2025, con los nuevos lineamientos, la ejecución subió a 53.4%.
¿Dónde va la plata en 2026?
Del total aprobado:
- B/.169,941,519 para la sede municipal.
- B/.72,407,804 para Descentralización, la parte que toca obras en barrios, juntas comunales y participación ciudadana.
Rendición de cuentas: cuatro pilares
- Pago responsable de la deuda que dejaron, evitando recargos.
- Ingresos mayores que los gastos, pa’ evitar déficit.
- Trámites más rápidos para que las obras lleguen a los corregimientos sin tanta vuelta.
- 39 proyectos en marcha y nuevas obras para 2026.
Obras priorizadas: lo que viene
El presupuesto 2026 trae recursos para:
- Parques infantiles inclusivos.
- Reparación de calles, veredas y accesos comunitarios.
- Paradas inteligentes.
- Fase 2 de la renovación de piscinas municipales.
- Más cámaras y tecnología para el Servicio de Vigilancia Municipal.
Un empujón extra
Además del presupuesto base, habrá B/.5 millones adicionales para obras comunitarias, mantenimiento urbano y programas sociales.
La Alcaldía asegura que con este presupuesto se deja atrás el desorden y los gastos sin sentido. Menos lujo, más barrio. Ese es el mensaje que quieren que llegue claro al bolsillo y a la vida diaria de la gente.