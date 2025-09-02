Nacional - 02/9/25 - 10:18 AM

¡Se acabó el chance! Buhoneros abandonan la Plaza 5 de Mayo

La medida tiene como objetivo mejorar el uso del espacio público, garantizar áreas seguras y ordenadas para los ciudadanos, y hacer cumplir la normativa que regula la actividad comercial en la vía pública.

 

Por: Redacción / Web -

Esta mañana, los buhoneros ubicados en la Plaza 5 de Mayo comenzaron el desalojo voluntario del área, luego de cumplirse el plazo otorgado por el Metro de Panamá y la Alcaldía de Panamá para desocupar la zona.

La medida tiene como objetivo mejorar el uso del espacio público, garantizar áreas seguras y ordenadas para los ciudadanos, y hacer cumplir la normativa que regula la actividad comercial en la vía pública.

Desde la Alcaldía de Panamá se aclaró que la intención no es desalojar de manera forzada, sino reordenar y organizar la presencia de vendedores informales, respetando su derecho al trabajo digno y, al mismo tiempo, asegurando la movilidad y seguridad de los peatones.

Por su parte, los buhoneros expresaron que no buscan ayudas ni regalos, sino que apelan al derecho a trabajar. En ese sentido, solicitaron ser reubicados para poder continuar llevando el sustento a sus hogares.

La comuna capitalina informó que los microempresarios y comerciantes informales deben acercarse a la Subdirección de Microempresarios, ubicada en la Torre de las Américas, para iniciar el proceso de legalización. Este paso les permitirá ejercer sus actividades en espacios autorizados y dentro del marco legal vigente.
 

Te puede interesar

Cementerios municipales en Panamá Oeste al borde del colapso

Cementerios municipales en Panamá Oeste al borde del colapso

 Septiembre 02, 2025
Licitación por 9,6 millones de dólares para compra de 60 buses

Licitación por 9,6 millones de dólares para compra de 60 buses

Septiembre 02, 2025
IDAAN ejecuta 1,438 cortes y recauda B/. 542 mil en un mes

IDAAN ejecuta 1,438 cortes y recauda B/. 542 mil en un mes

 Septiembre 02, 2025
Katleen Levy: No tengo vela en ese entierro

Katleen Levy: No tengo vela en ese entierro

Septiembre 02, 2025
La salud vuela alto: Dron lleva insumos médicos a Ngäbe Buglé

La salud vuela alto: Dron lleva insumos médicos a Ngäbe Buglé

 Septiembre 02, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Menor asesinado tras brutal riña en baile típico

Menor asesinado tras brutal riña en baile típico
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Jubilados reciben fallo para pago de intereses del Cerpadem

Jubilados reciben fallo para pago de intereses del Cerpadem
Persecución y balacera por droga terminan en tragedia

Persecución y balacera por droga terminan en tragedia
Entregan a menor sospechoso de matar a joven en baile típico

Entregan a menor sospechoso de matar a joven en baile típico