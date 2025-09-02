¡Se acabó el chance! Buhoneros abandonan la Plaza 5 de Mayo

Esta mañana, los buhoneros ubicados en la Plaza 5 de Mayo comenzaron el desalojo voluntario del área, luego de cumplirse el plazo otorgado por el Metro de Panamá y la Alcaldía de Panamá para desocupar la zona.

La medida tiene como objetivo mejorar el uso del espacio público, garantizar áreas seguras y ordenadas para los ciudadanos, y hacer cumplir la normativa que regula la actividad comercial en la vía pública.

Desde la Alcaldía de Panamá se aclaró que la intención no es desalojar de manera forzada, sino reordenar y organizar la presencia de vendedores informales, respetando su derecho al trabajo digno y, al mismo tiempo, asegurando la movilidad y seguridad de los peatones.

Por su parte, los buhoneros expresaron que no buscan ayudas ni regalos, sino que apelan al derecho a trabajar. En ese sentido, solicitaron ser reubicados para poder continuar llevando el sustento a sus hogares.

La comuna capitalina informó que los microempresarios y comerciantes informales deben acercarse a la Subdirección de Microempresarios, ubicada en la Torre de las Américas, para iniciar el proceso de legalización. Este paso les permitirá ejercer sus actividades en espacios autorizados y dentro del marco legal vigente.

