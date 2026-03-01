Nacional - 01/3/26 - 08:43 AM

Se alinearon los planetas y Panamá miró pa’rriba

 

Por: Redacciópn / Critica -

La noche del sábado 28 de febrero no fue cualquiera. Desde las 6:00 p.m. hasta las 8:00 p.m., miles levantaron la cabeza y el cielo regaló su espectáculo.

La esperada alineación planetaria se dejó ver en distintos puntos del país, siempre y cuando las nubes no hicieran de las suyas.

Aficionados explicaron que a simple vista se lograron ver Venus, Júpiter y Saturno, mientras que Mercurio aparecía tímido, casi pegado al horizonte. El tiempo fue corto, porque varios de estos planetas se ocultaban rápido. El que pestañeó, se lo perdió.

Ya Urano y Neptuno fueron otra historia. Por su baja luminosidad, tocaron telescopio o instrumento óptico para poder detectarlos. Los aficionados recomiendan siempre buscar un lugar despejado hacia el oeste y llegar con tiempo, porque estos eventos no esperan a nadie.

Según los entusiastas consultados, un fenómeno con una magnitud parecida no volvería a repetirse hasta el año 2040. Así que el que lo vio, puede decir que fue testigo de algo poco común. Y el que no… bueno, tendrá que esperar casi 15 años más.

