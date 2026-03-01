Nacional - 01/3/26 - 09:33 AM

¡Colón se tiró a la calle! 174 años de historia y tambor

El público no se movía, se quedó a orillas viendo pasar la historia viva frente a sus ojos.

 

Por: Diomedes Sánchez / Crítica -

La ciudad de Colón estuvo de fiesta este fin de semana. La Costa Atlántica celebró 174 años de fundación y la gente salió a la calle con orgullo, música y tradición viva. No fue un acto frío ni de oficina, fue celebración de pueblo, de barrio, de identidad.

Uno de los momentos más llamativos fue el desfile dedicado a la cultura Congo, donde delegaciones públicas y privadas lucieron sus vestimentas típicas en plena avenida. 

El recorrido arrancó en los predios de la iglesia San José, entre calles 9 y 10 avenida Central, pasó por el parque Juan Demóstenes Arosemana y cerró en el Centro de Arte y Cultura de Colón.

Al ritmo del tambor, mujeres con pollera Congo y todos los elementos de la herencia afrocolonense se tomaron las calles. 

El público no se movía, se quedó a orillas viendo pasar la historia viva frente a sus ojos. Colón vibró como en sus mejores tiempos.

La actividad fue organizada por la alcaldía colonense y contó con la participación de los bomberos, Policía Municipal, Ministerio de Salud, Zona Libre de Colón, Mides, Centro Regional Universitario de Colón, Apede, Universidad Tecnológica de Panamá y representantes del del sector privado.
 

