“Sabores de Colón” atrae a 60 mil visitantes y sus emprendedores cautivan

Uno de los visitantes instó a que este tipo de eventos no se pierdan, y que se realicen con más frecuencia.

 

Por: Diómedes Sánchez/Crítica -

Más de 60 mil personas se estima que acudieron a las instalaciones del Centro de Arte y Cultura de Colón (CACCO) a la actividad denominada “Sabores de Colón”, en su primer día, en la que los emprendedores ofrecieron diversos productos y servicios a la comunidad.

Este domingo se espera continuar con esta actividad, en la que las personas pueden comer diversos platos y acceder a servicios de emprendimiento, en medio de un ambiente que resalta la cultura colonense.

Los miles de visitantes que acudieron desde tempranas horas pudieron disfrutar de una gran variedad de artistas.

Francisca Anaya, de 47 años, quien se trasladó desde la ciudad de Panamá, manifestó que llegó a la costa atlántica junto a su familia, tomando el bus expreso desde la terminal de Albrook.

Anaya detalló que pudo deleitarse con los platos a base de pescado.

El sazón rico que tiene la comida de Colón fue lo que llamó la atención de toda la familia, que no dudó en llegar temprano para pasarlo en familia”, indicó.

George Matthews, de 25 años y oriundo de Río Abajo en la ciudad capital, indicó que vino a probar la comida, que es casi similar a la de Bocas del Toro.

Agregó que, junto a un grupo de amigos, llegaron al área y se llevaron una buena impresión de la gente y la ciudad, por lo que instó a que este tipo de eventos no se pierdan, y que se realicen con más frecuencia.

En tanto, Sofía Mendoza, de 38 años, quien junto a familiares colocó su emprendimiento de comida de mariscos y pescado, dijo que la afluencia de público al Centro de Arte y Cultura de Colón fue buena para el negocio.
Destacó que a la provincia de Colón llegaron personas de otras partes del país e incluso del extranjero.

