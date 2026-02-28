Panamá fija postura ante crisis en Medio Oriente: condena ataques iraníes

El Gobierno de Panamá, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, condenó “en los términos más enérgicos” los ataques con misiles de Irán contra varios Estados del Golfo, al tiempo que hizo un llamado urgente al cese inmediato de acciones militares indiscriminadas en la región.

​La postura oficial fue fijada mediante un comunicado fechado el 28 de febrero de 2026, en el que Panamá advierte sobre el impacto que esta escalada puede tener en la paz internacional, la seguridad global y la estabilidad energética.

​Condena firme y solidaridad con los Estados afectados

​En el pronunciamiento, la República de Panamá rechazó las acciones atribuidas a la República Islámica de Irán, que han afectado territorios de Qatar, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Kuwait.

​Según el Gobierno panameño, estas acciones militares indiscriminadas constituyen una grave violación a la soberanía de los Estados afectados y representan una amenaza directa a la seguridad internacional. Panamá condenó inequívocamente la agresión y manifestó su plena solidaridad con los países impactados por los ataques.

​Llamado al cese inmediato y al diálogo diplomático

​El Ejecutivo panameño instó a Irán a detener de inmediato cualquier acción militar y reiteró la urgencia de retomar negociaciones diplomáticas que conduzcan al fin de las tensiones en Medio Oriente.

​La Cancillería de Panamá subrayó que la estabilidad regional no puede verse comprometida por programas balísticos, actividades desestabilizadoras o conductas que pongan en riesgo a poblaciones civiles e infraestructuras estratégicas vitales para la economía mundial.

​Panamá defiende el orden internacional y la estabilidad global

​El comunicado reafirma el compromiso del país con un orden internacional basado en normas, el respeto a la soberanía de los Estados y la solución pacífica de controversias.

​Asimismo, Panamá recordó que, como nación de vocación marítima y nodo estratégico del comercio mundial, considera que la seguridad en Medio Oriente es clave para la estabilidad energética global y la libre circulación del comercio internacional.

​Finalmente, el Gobierno reiteró su condena a todo tipo de acciones terroristas y aseguró que continuará trabajando con la comunidad internacional para promover la desescalada del conflicto, proteger vidas civiles y defender un multilateralismo eficaz y responsable.