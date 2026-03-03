Nacional - 03/3/26 - 07:06 PM

Se ausenta jefa de Senniaf en plena polémica

La ausencia cayó en medio de un ambiente tenso por las denuncias que rodean a la institución.

 

Por: Redacción / Crítica -

La directora de la Senniaf, Ana Fábrega, no llegó este martes a la Asamblea Nacional. Tenía que presentarse a las 10:00 a.m. en el Salón Azul para sustentar las memorias de la entidad. Pero envió una carta donde alegó una “situación de salud” y justificó que no podía cumplir con la cita.

La nota está fechada el 26 de febrero. Según lo confirmado, fue esa comunicación la que frenó la comparecencia ante la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia. La ausencia cayó en medio de un ambiente tenso por las denuncias que rodean a la institución.

La presidenta de la Comisión, Alexandra Brenes, informó que la comparecencia fue reprogramada para el martes 10 de marzo. Ese día, se espera que la directora responda a los cuestionamientos pendientes. La sesión quedó en pausa, pero el tema sigue sobre la mesa.

Todo esto ocurre mientras Brenes mantiene denuncias ante el Ministerio Público por presuntos casos de maltrato y abuso sexual contra menores en el Centro de Atención Integral de Tocumen (CAI)

Tras esas revelaciones, la diputada ha pedido en varias ocasiones la separación del cargo de Fábrega. Hasta ahora, la funcionaria continúa al frente de la entidad.

El diputado Ernesto Cedeño señaló que, aunque se respeta la excusa presentada, se esperaba que la directora asistiera para responder 29 preguntas. Las interrogantes abarcan normas, protocolos, ejecución, presupuesto, posibles lagunas legales y el proceso de adopciones en el país. La expectativa sigue puesta en la nueva fecha.

Te puede interesar

Gabinete suelta B/.25 millones para sanear tierras en Colón

Gabinete suelta B/.25 millones para sanear tierras en Colón

 Marzo 03, 2026
Contraloría recibe crédjto extra de $24.3 millones

Contraloría recibe crédjto extra de $24.3 millones

 Marzo 03, 2026
Puentes zarzos reciben $17.8 millones extra

Puentes zarzos reciben $17.8 millones extra

 Marzo 03, 2026
Se ausenta jefa de Senniaf en plena polémica

Se ausenta jefa de Senniaf en plena polémica

 Marzo 03, 2026
Panamá abre la puerta a oficina regional de la UIT

Panamá abre la puerta a oficina regional de la UIT

 Marzo 03, 2026

En paralelo, el pleno aprobó citar a la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, para que explique la situación de los albergues en el país. La citación fue avalada con 34 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Se le formularán 42 preguntas relacionadas con supervisión, denuncias y protocolos de protección, pero aún no se ha confirmado cuándo acudirá.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Intervino para salvar a su tía y murió apuñalado por la pareja de ella

Intervino para salvar a su tía y murió apuñalado por la pareja de ella
Tragedia: muere menor en monta de toros en Herrera

Tragedia: muere menor en monta de toros en Herrera
Llegaron tirando bala y dejaron 9 tendidos en multifamiliares; 3 graves

Llegaron tirando bala y dejaron 9 tendidos en multifamiliares; 3 graves
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Encuentran a suegro de exdiputado de Barú, muerto, amordazado y amarrado

Encuentran a suegro de exdiputado de Barú, muerto, amordazado y amarrado