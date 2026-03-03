Se ausenta jefa de Senniaf en plena polémica

La directora de la Senniaf, Ana Fábrega, no llegó este martes a la Asamblea Nacional. Tenía que presentarse a las 10:00 a.m. en el Salón Azul para sustentar las memorias de la entidad. Pero envió una carta donde alegó una “situación de salud” y justificó que no podía cumplir con la cita.

La nota está fechada el 26 de febrero. Según lo confirmado, fue esa comunicación la que frenó la comparecencia ante la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia. La ausencia cayó en medio de un ambiente tenso por las denuncias que rodean a la institución.

La presidenta de la Comisión, Alexandra Brenes, informó que la comparecencia fue reprogramada para el martes 10 de marzo. Ese día, se espera que la directora responda a los cuestionamientos pendientes. La sesión quedó en pausa, pero el tema sigue sobre la mesa.

Todo esto ocurre mientras Brenes mantiene denuncias ante el Ministerio Público por presuntos casos de maltrato y abuso sexual contra menores en el Centro de Atención Integral de Tocumen (CAI).

Tras esas revelaciones, la diputada ha pedido en varias ocasiones la separación del cargo de Fábrega. Hasta ahora, la funcionaria continúa al frente de la entidad.

El diputado Ernesto Cedeño señaló que, aunque se respeta la excusa presentada, se esperaba que la directora asistiera para responder 29 preguntas. Las interrogantes abarcan normas, protocolos, ejecución, presupuesto, posibles lagunas legales y el proceso de adopciones en el país. La expectativa sigue puesta en la nueva fecha.

En paralelo, el pleno aprobó citar a la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, para que explique la situación de los albergues en el país. La citación fue avalada con 34 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Se le formularán 42 preguntas relacionadas con supervisión, denuncias y protocolos de protección, pero aún no se ha confirmado cuándo acudirá.