Se desprenden parasoles en policlínica de San Miguelito: No hubo heridos

La Caja de Seguro Social (CSS) informó este lunes que el incidente ocurrido en la Policlínica Manuel María Valdés, en San Miguelito, se debió al desprendimiento de algunos parasoles decorativos ubicados en la fachada del edificio.

Según las autoridades, estos elementos presentaban deterioro por el paso del tiempo y no forman parte de la estructura principal, por lo que la losa del edificio no se vio afectada.

La institución confirmó que no se reportaron heridos y que no fue necesario suspender los servicios que se brindan a los asegurados.

Asimismo, la CSS recordó que ya fue adjudicado el proyecto de remodelación de la policlínica, que contempla la remoción de los parasoles dañados. Los trabajos están programados para iniciar a finales de noviembre.

La infraestructura de la instalación tiene 56 años y, debido a la falta de mantenimiento en administraciones anteriores, presenta diversos aspectos que requieren intervención, situación que ya está siendo atendida por la institución.

