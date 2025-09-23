Se esperan $75 millones en ventas durante Panamá Black Weekend 2025

El Panamá Black Weekend 2025 se llevará a cabo del 3 al 5 de octubre, con la participación de 16 centros comerciales a nivel nacional. Durante estos días, los establecimientos ofrecerán descuentos de hasta el 70% y diversas promociones para compradores locales e internacionales.

Bonny Sánchez, presidenta de la Asociación Panameña de Centros Comerciales (Apacecom), informó que se espera generar más de 75 millones de dólares en ventas e impacto económico, así como un aumento del 25% en la afluencia de visitantes a los comercios participantes.

Desde el sector turístico, Nadkyi Duque, vicepresidenta de Apacecom y representante de la Cámara de Turismo (Camtur), destacó que Panamá es vista como un destino seguro para compras. Además, señaló que los hoteles ofrecerán tarifas especiales durante la fecha del evento para atraer a más turistas.



El viceministro de Turismo, Jorge Correa, aseguró que el evento busca reforzar el turismo de compras y consolidar a Panamá como un destino atractivo para los visitantes internacionales.