Se le acabó el tiempo a Maduro: Trump tiró la puerta y cerró cielo venezolano

El presidente de Venezuela,Nicolás Maduro intentó negociar su salida de Venezuela, pero no le salió el juego.



Según fuentes estadounidenses, el mandatario venezolano le pidió al mandatario norteamericano Donald Trump un paquete completo de amnistía legal para él y toda su familia, el levantamiento de todas las sanciones de EE.UU. y el fin del caso que enfrenta ante la Corte Penal Internacional.

Pero ahí no terminaba la lista:

Maduro también pidió levantamiento de sanciones a más de 100 funcionarios del régimen, muchos de ellos acusados por EE.UU. de narcotráfico, corrupción y violaciones a los derechos humanos.

Además, quería que la vicepresidenta Delcy Rodríguez quedara al mando de un gobierno interino antes de convocar elecciones.

Trump escuchó… pero no cedió.

En una llamada de menos de 15 minutos, el expresidente estadounidense rechazó casi todo, pero le dio a Maduro un último chance: una semana para abandonar Venezuela rumbo al país que él eligiera junto con su familia.

Ese salvoconducto expiró el viernes.

Y desde entonces, el panorama se le puso bien oscuro a Maduro.