Se prendió esta vaina con los Premios Juventud

Por primera vez los Premios Juventud se celebran fuera de Estados Unidos, en Panamá, que los acogerá con un amplio repertorio de artistas hispanos que rendirán un homenaje a los sonidos de este país centroamericano y que este año, además, compiten en nuevas categorías.

El Centro de Convenciones Figali será hoy (desde las 5:00 p.m.) el epicentro de estos galardones en los que el puertoriqueño Bad Bunny y el venezolano Danny Ocean lideran las nominaciones, con seis cada uno.

Los shows musicales están a cargo de las españolas Bad Gyal y Lola Índigo así como los hispanos Alemán, Alleh & Yorghaki, Boza, Camilo, Camila Fernández, Carlos Vives, DND, Dímelo Flow, Emilia, Erika Ender, Esaú Ortiz, Farruko, Fonseca, Gaitanes y los mexicanos Gloria Trevi, Grupo Firme y Grupo Niche.

Además de Hamilton, Kevin Aguilar, Los Rabanes, Louis BPM, Maluma, Makaco El Cerebro, Marc Anthony, Mari La Carajita, Morat, Myke Towers, Nando Boom, Nanpa Básico, Natti Natasha, Omar Alfanno, R!ch Yashel, Samy & Sandra Sandoval, Sech, Sergio George, Silvestre Dangond, Willie Colón, Xavi, Wisin y Yami Safdie.

Por su parte, los artistas Carlos Vives y Myke Towers serán reconocidos por los Premios Juventud como 'Agentes de Cambio' por "su compromiso inquebrantable con el impacto social, el desarrollo comunitario y la preservación cultural en toda América Latina". Más en P. 9-10